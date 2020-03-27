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Возвращение украинцев домой: из Нью-Йорка вылетел специальный рейс

Возвращение украинцев домой: из Нью-Йорка вылетел специальный рейс
00:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту.

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки).

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США.

"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер.

Напомним: 

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США, Нью-Йорк, Карантин, Коронавирус.
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