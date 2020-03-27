Возвращение украинцев домой: из Нью-Йорка вылетел специальный рейс

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки).
Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США.
"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер.
Ми це зробили!
Перший комерційний спецлітак МАУ відправився з Нью-Йорка до Києва .
354 пасажири на повернення в Україну на борту. Захисними масками забезпечені навіть для виходу з літака у Борисполі. pic.twitter.com/eNQg4Uo8UT
— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 26, 2020
Напомним:
В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тыс. случаев заражения
В Украине 26 марта по состоянию на 22:00 подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом
Укрзализныця 27-29 марта выполнит спецрейс по маршруту "Киев - Москва - Киев", которым заберет украинцев из Российской Федерации в связи с карантинными ограничениями.
Министерство иностранных дел Украины обнародовало информацию о том, как изменяются миграционно-визовые формальности пребывания граждан Украины в разных странах мира в связи с пандемией Covid-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.