Возвращение украинцев домой: из Нью-Йорка вылетел специальный рейс

Новости Украины:Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту.

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки).

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США.

"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер.

Ми це зробили!

Перший комерційний спецлітак МАУ відправився з Нью-Йорка до Києва .

354 пасажири на повернення в Україну на борту. Захисними масками забезпечені навіть для виходу з літака у Борисполі. pic.twitter.com/eNQg4Uo8UT — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 26, 2020

Напомним: