Карантин: в АМКУ говорят о рисках повышения стоимости мобильной связи

Антимонопольный комитет призвал ведущих операторов мобильной связи не повышать абонплату во время карантина.
Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства.
В АМКУ предполагают, что во время карантина граждане больше будут пользоваться услугами мобильных операторов. А те в свою очередь могут воспользоваться ситуацией и существенно повысить цены за услуги.
"Существуют риски совершения участниками рынка услуг подвижной (мобильной) связи, с целью получения сверхприбылей, согласованных действий, которые могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции путем одновременного или согласованного: повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического перевода абонентов на более дорогой тарифный план и ухудшения качества предоставления услуг", - говорится в сообщении.
В АМКУ отмечают, что синхронное повышение цен на связь ведущих операторов мобильной связи может быть квалифицировано как антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования.
В связи с этим 26 марта АМКУ рекомендовал ЧАО "Киевстар", ЧАО "ПФ Украина" и ООО "Лайфселл" воздержаться от повышения тарифов, закрытия социальных тарифных планов и перевода абонентов на более дорогие тарифные пакеты.
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