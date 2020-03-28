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Александров день: приметы и обряды 28 марта
Александров день: приметы и обряды 28 марта

Александров день: приметы и обряды 28 марта

Александров день: приметы и обряды 28 марта
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:28 марта отмечается Александров день, который еще назвали Лесное ухоженье.

Традиции на 28 марта

День этот назывался лесным ухоженьем, потому что с особым уважением надо было отзываться о лесе, который был кормильцем и поильцем крестьян, давал грибы, ягоды, дичь и мясо, целебные травы и полезные коренья.

Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особый заговор: "Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в ворота, а из ворот в чистое поле, поклонюсь на все на четыре стороны и пойду в густой темный лес. Приду в середину густого леса и найду тут старца старого, как лунь седого, поклонюсь ему низехонько и скажу:

"Гой еси, старец, как лунь седой! Скажи ты мне всю правду-истину, где живет царь Змиулан?" - "Пойди ты в правую сторону к царю Змиулану: что не дуб стоит, Змиулан сидит; что не ветер шумит, Змиулан говорит" - "Гой еси, царь Змиулан! Прикажи ты своим верным слугам меня, рабу Божью (имя), из сего леса темного вывести и направить на путь на дорогу". Будьте, мои слова, крепки и лепки, отныне до веку. Замок в роте, а ключ в воду". Если в этот день особенно страшно воют в лесу волки, спать не дают, то избавиться от этого можно таким образом: когда подушку перевернешь, сразу сном спокойным заснешь.

Считается, что в этот день прилетают первые чайки.

Знаменательные события в истории: 28 марта 2020 года

Приметы на 28 марта

Прилет чаек - к вешнему теплу.

Если чайки прилетели - скоро лед сойдет.

Чайки много купаются - к ненастью.

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Все по теме:

Праздник, Приметы, Обряды, 28 марта, Александров день, Лесное ухоженье.
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