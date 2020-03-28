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Карантин и самоизоляция: ТОП способов восстановить силы и настрой, не выходя из дома

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Карантин и самоизоляция: ТОП способов восстановить силы и настрой, не выходя из дома
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи предсказывают, что проблема будет актуальной до конца года, но первые позитивные изменения нас ожидают уже летом.

В мире бушует коронавирус, поэтому мы вынуждены соблюдать меры предосторожности. Эксперты в области биоэнергетики расскажут о том, как восстанавливать силы и поднимать себе настроение, не выходя из дома.

В такие периоды очень важно следовать духовных законам успеха. Никто не знает, когда ситуация точно вернется в норму. 

Составляйте списки дел на день

В безделье дома человек может быстро деградировать морально и физически, потому что у большинства из нас дом ассоциируется с отдыхом, спокойной атмосферой, выходными, беспечностью.

Когда мы составляем список дел, мы наводим порядок, пусть они такие простые, как "протереть пыль", "найти ключи от машины", "прибраться в инструментах", "выбросить ненужную косметику". Это несложные дела, но когда мы будем иметь перед собой список того, что нам необходимо сделать, будет проще этим заниматься. Мы будем вычеркивать сделанные дела, получая удовлетворение от результата.

Так вы будете дольше пребывать в воодушевленном состоянии, повышая свою энергетику. Меньше будет хотеться предаться лени и апатии.

Проветривание помещения

Обязательно впускайте свежий воздух в помещение. Эксперты отмечают, что если этого не делать, в мозг будет поступать меньше кислорода, что очень плохо скажется на продуктивности, на настроении.

Лучше на время пандемии избавиться от вредных привычек вроде курения, так как оно не дает дышать свободно. Более того, эксперты утверждают, что курильщики сложнее переносят последствия заражения коронавирусом.

Делайте упражнения

Полезной будет дыхательная гимнастика, йога, медитации. Помимо этого важно делать и базовые физические упражнения на силу и растяжку, выносливость. Даже люди пожилого возраста могут делать какие-то простые упражнения, согласовав их с врачом.

Если у вас нет тренажера, на котором можно ходить или бегать, старайтесь выполнять упражнения на ноги, руки, растяжку, причем два раза в день. Если ничего не делать, хорошее настроение и силы быстро покинут вас.

Занимайтесь творчеством, увлечениями

Не сидите бездумно в интернете или социальных сетях, пролистывая ленту новостей. Старайтесь больше фокусироваться на саморазвитии — читайте, смотрите познавательные передачи, повышайте профессиональные навыки. Пускай это будет что-то полезное.

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Каждое утро на карантине вас должно что-то заставлять вставать с кровати. Пускай это будет что-то полезное, а не деструктивное "ничегонеделание", лежа на диване с телефоном или ноутбуком в руках.

Правильное начало дня

Не забывайте о том, что проблемы с самочувствием и энергетикой часто проявляются у тех, кто не соблюдает режим дня. Вставайте рано, как на работу, и не ложитесь спать поздно. Начинайте день с подъема в правильное для вас время.

Далее выпивайте стакан воды, принимайте душ. Утром полезно медитировать, читать молитвы, пользоваться приметами на счастливое начало дня. Сразу после пробуждения будет много сил и энергии.

Пусть каждый день во время изоляции будет для вас таким же продуктивным, как и обычно. Не настраивайтесь на негативную волну, потому что в такие периоды важно поддерживать друг друга. Паника и негатив передаются очень быстро.

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Здоровье, Карантин, Как поднять настроение, Чем заняться на карантине, Как восстановить силы, Чем себя занять, Как быстро восстановить силы.
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