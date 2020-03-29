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Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года

Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года

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Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
09:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В апреле 2020 года самой маленькой планете предстоит начать свое обратное движение.

Плутон — самая дальняя из всех планет. Одну половину года она является ретроградной, а вторую движется в прямом направлении. 

Говорят, что Плутон заставляет нас проявлять свои темные стороны. Отчасти это так, но не все будет так плохо в этот раз. Ретроградный Плутон поможет ответить на важные вопросы и преобразить свою жизнь многим из нас.

Когда начнется ретроградное движение Плутона

Смена направления произойдет 25 апреля. До 29 числа Плутон будет сохранять позитивную энергетику, но потом она начнет стремительно изменяться в худшую сторону. Продлится обратное движение аж до 4 октября. Все это время важно следовать рекомендациям астрологов, о которых пойдет речь далее.

Немаловажной информацией является пребывание планеты в том или ином Знаке в данный момент времени. Плутон редко меняет свое положение. На момент начала ретроградности он пребывает в Знаке Козерога, что довольно благоприятно отразится на смене направления и на последствиях этого события.

Общие советы астрологов на начало ретроградности Плутона

С 25 апреля начнут происходить важные вещи в мире. Наиболее вероятно начало стремительных изменений в важных политических и других вопросах. Ретроградный Плутон не делает что-то намеренно плохо, а изменяет всё, меняя ситуацию с ног на голову. Учитывая проблему с коронавирусом, можно предположить, что ситуация быстрее пойдет на поправку после 25 апреля.

Нам повезет в этот раз, потому что в Козероге прекрасно чувствуют себя лишь две планеты: Плутон и Марс. Плутону, который начнет двигаться назад, удастся изменить мышление людей. Произойдет это не сразу, ведь планета влияет на нас не стихийно и резко, а спокойно и волнообразно. Причиной является все та же удаленность.

Плутон дает вдохновение людям, но с 25 числа он может начать его забирать. Именно поэтому эксперты советуют прислушиваться к голосу сердца при решении важных жизненных вопросов.

Короткие советы Знакам Зодиака на начало ретроградности Плутона

Овен: постарайтесь создать благоприятную энергетику в доме. В этом плане полезной будет уборка, перестановка мебели, покупка новых аксессуаров. Также важно обновить и себя самих — купить новую одежду, например.

Телец: необходимо избавиться от иллюзий и смотреть на мир через призму объективности. Не стоит бояться смены направления движения. Всё к лучшему.

Близнецы: настало время научиться принимать людей такими, какие они есть. Нужно помнить, что никто не идеален — у всех есть свои изъяны, с которыми нужно уметь управляться.

Рак: лучше остерегаться общения с эгоистичными людьми. Астрологи советуют и самим Ракам тоже почаще думать об окружающих, не ставя свои приоритеты выше чужих.

Лев: Львы могут стать угрюмыми и раздражительными. Плутон в обратном движении воздействует на них не самым лучшим образом. Лучше сторониться конфликтов хотя бы весной.

Дева: в конце апреля и во второй половине весны в целом лучше научиться прощать людей и не таить на них зла. Умение быстро забывать все плохое сделает Дев более спокойными и удачливыми.

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Весы: ретроградный Плутон сделает Весов более раздражительными и нетерпимыми. Лучше сосредоточиться на важных домашних делах и не перекладывать ни на кого свою ответственность.

Скорпион: любовная сфера пострадает в конце апреля больше всего. Для нормального преодоления изменений в поведении Плутона придется как можно чаще показывать близким людям свое уважение.

Стрелец: стоит украсить жизнь второй половинки и жизни близких людей радостью. Конец апреля и начало мая лучше не проводить в уединении.

Козерог: смена движения Плутона поможет Козерогам в духовных поисках. С 25 апреля можно начинать заниматься самоанализом и проводить всестороннюю работу над собой.

Водолей: планета вызовет поток необратимых последствий в жизни Водолеев. Многие из этих событий помогут найти предназначение в жизни, расставить правильно приоритеты.

Рыбы: возможны неприятные повороты судьбы, поэтому лучше каждый свой шаг продумывать и взвешивать каждое свое решение.

О других ретроградных планетах 2020 года узнать также будет весьма полезно. Это очень важные астрономические и астрологические события, которые имеют свои особые последствия.

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