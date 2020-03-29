Карантин: В Минздраве дали советы жителям многоквартирных домов

Жителям многоквартирных домов для уменьшения риска заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, следует избегать скоплений людей в лифтах и подъездах.
Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ Украины "Коронавирус_инфо".
"Если вы живете в многоквартирном доме, избегайте скопления людей в лифтах и подъездах. Позаботьтесь о дезинфекции дверей, перил, кнопок. Если вы все-таки оказались в лифте не одни, обеспечьте максимально возможную дистанцию между соседями", - сообщили в Минздраве.
Рекомендуется также распечатать наклейки-подсказки для пола в лифте и таким образом снизить риск инфицирования. Для этого МОЗ даже подготовило специальный макет, который можно распечатать.
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