Карантин: В Минздраве дали советы жителям многоквартирных домов

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и введением ЧС в Минздраве дали рекомендации для населения.

Жителям многоквартирных домов для уменьшения риска заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, следует избегать скоплений людей в лифтах и подъездах.

Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ Украины "Коронавирус_инфо".

"Если вы живете в многоквартирном доме, избегайте скопления людей в лифтах и подъездах. Позаботьтесь о дезинфекции дверей, перил, кнопок. Если вы все-таки оказались в лифте не одни, обеспечьте максимально возможную дистанцию между соседями", - сообщили в Минздраве.

Рекомендуется также распечатать наклейки-подсказки для пола в лифте и таким образом снизить риск инфицирования. Для этого МОЗ даже подготовило специальный макет, который можно распечатать.

Напомним: