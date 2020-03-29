Карантин: В ВСУ на изоляции находятся более 170 военных

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в ВСУ на изоляции уже отправили 172 военых.

По состоянию на 07:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины на изоляции находится 172 военных, одновременно случаев заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"На 7:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 172 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек", - говорится в сообщении.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним: