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Сокращение расходов на культуру: Кабмин нашел средства на финансирование НОТУ
Сокращение расходов на культуру: Кабмин нашел средства на финансирование НОТУ
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Сокращение расходов на культуру: Кабмин нашел средства на финансирование НОТУ

Сокращение расходов на культуру: Кабмин нашел средства на финансирование НОТУ
18:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабмин в изменениях в госбюджет сохранил 60% финансирования Госкино и изыскал средства на частичное финансирование Института книги.

Кабинет министров при подготовке изменений с государственный бюджет сохранил 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино и изыскал средства на частичное финансирование деятельности Украинского института книги, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены. Со своей стороны, готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Также премьер отметил, что при подготовке изменений в госбюджет удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского института книги, а также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн).

Кроме того, по его словам, почти в полном объеме сохранена финансовая поддержка национальных театров (1,2 млрд грн).

"В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт", - добавил Шмыгаль.

Кабинет министров намерен выделить на финансирование Национальной общественной телерадиокомпания Украины (НОТУ) 1,2 млрд грн,.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, ранее НОТУ просила Кабмин не уменьшать расходы на деятельность телерадиокомпании в 2020 году и пересмотреть намерения по сокращению расходов на сферу культуры.

Напомним: 

  • В связи с ЧС в Украине Кабмин провел предварительную работу над изменениями в Госбюджете для сохранения стабильного положения в стране.

  • Кабинет министров предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более чем 10 "минималок", получали половину суммы.

  • Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук обнародовала проект секвестра государственного бюджета Украины, согласно которой финансовая поддержка театров сохраняется почти полностью, а Украинского института книги сокращается в несколько раз.

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Госбюджет, Кабмин, Коронавирус, НОТУ, Денис Шмыгаль.
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