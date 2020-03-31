Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта

Новости Украины:Народный праздник "Кирилл - дери полоз" отмечается 31 марта (по старому стилю – 18 марта).

В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Кирилла Иерусалимского. Другие названия праздника: "День Кирилла", "Кириллов день", "Трофим-Евкарп". Название "дери полоз" день получил потому, что в старые времена тот, кто решался 31 марта выехать на санях, мог легко испортить полозья на подмерзшей за ночь дороге.

Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме в 315 году и был воспитан в строгом христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 346 году стал пресвитером. В 350 году после смерти архиепископа Максима стал его преемником на Иерусалимской кафедре. В сане Иерусалимского Патриарха святитель Кирилл ревностно боролся против ересей Ария и Македония. Этим он возбудил против себя ненависть арианствующих епископов, которые добились его низложения и изгнания из Иерусалима.

31 марта принято было в молитвах просить о дожде для роста посевов. Целители лечили грыжу. Знахари читали заговоры от несчастий. В народе об этом дне говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади - зима" (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); "На Кириллов марток продерет холодок". Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха - это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Первые цветы мать-и-мачехи (она же Конское копыто, Мать-трава, Лопух студеный) в эти дни начинали появляться по южным склонам овражков и пригорков, с которых уже сошел снег. Мать-и-мачехой в народе лечили множество болезней: болезни сердца, одышку, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и мочевого пузыря. И это далеко не весь список.

Например, женщины использовали отвар из этого растения для умывания, чтобы лицо было белым и без изъянов. Отваром же равных долей мать-и-мачехи и крапивы останавливали выпадение волос и избавлялись от перхоти. Ценили мать-и-мачеху и пчеловоды: они старались примечать те места, на которых с первым, еще робким, весенним теплом в обилии появлялись желтые пушистые цветы и выставляли в таких местах первые ульи. И не даром, ведь мать-и-мачеха слыла прекрасным медоносом.

Поговорки и приметы:

На Трофимов марток продерет холодок.

Если зацвела мать-и-мачеха - апрель будет теплым, а лето наступит быстро.

Прилетели лебеди - быть теплу.

Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.

Если к этому дню прилетели трясогузки - будет половодье.

Если гуси летят высоко по небу - к снегопаду.

Появились комары - ближайшие дни будут теплыми.

Если лед еще не сошел с рек, а гром гремит - к хорошему клеву.

Если ручейки едва заметны - к неважному сенокосу.

Нельзя в Кириллов день стричь волосы и ногти - можно неприятности накликать.

Нежелательно ходить в гости - в гостях можно оставить свою удачу.

Нельзя открывать дверь посторонним и тем более впускать их в дом, если в это время купается маленький ребенок.

Если в доме грудничок, нельзя давать в этот день взаймы хлеба и соли, чтобы не отдать его счастливой доли.

У родившихся 31 марта первая половина жизни наполнена счастьем. Носить им следует аметист.