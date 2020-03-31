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Сооснователь банка "Аваль" погиб в ДТП

Сооснователь банка "Аваль" погиб в ДТП
22:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Совладелец ГК "Молочный альянс" и ТРЦ River Mall Федор Шпиг погиб в ДТП под Киевом.

Совладелец группы компаний (ГК) "Молочный альянс", а также киевских торгово-развлекательного центра (ТРЦ) River Mall и РЦ "Блокбастер", Федор Шпиг погиб во вторник в результате ДТП на трассе Киев-Чоп.

Данную информацию "Интерфакс-Украина" подтвердил бизнес-партнер Шпига Александр Деркач.

Авария произошла после обеда возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Федор Шпиг являлся сооснователем банка "Аваль".

Вместе с другими экс-владельцами банка "Аваль" Шпиг выступил соинвестором ТРЦ River Mall общей плоащдью 140 тыс. кв. м на Днепровской Набережной в Киеве, открытие которого состоялось в 2019 году.

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"Молочный альянс" создан в июне 2006 года, производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.

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ДТП, Житомирская область, Александр Шпиг.
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