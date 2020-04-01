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Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года

Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Речь идет о нескольких Знаках Зодиака, которым звезды и планеты дадут возможность исправить ошибки прошлого и создать приятное будущее.

Апрель обещает быть крайне непростым месяцем, однако даже в такое время будут те, кому повезет больше, чем остальным.

Астрология помогает заглядывать вперед и оценивать, насколько удачным будет будущее. Ознакомьтесь с днями силы и с опасными днями апреля, чтобы точно знать, когда можно с большей вероятностью полагаться на силу звезд.

Овен

Овнам практически всегда везет в апреле. Это их время, когда расцветает энергетика и ощущается прирост сил. Эксперты считают, что в этом апреле положение звезд и планет для Овнов станет еще более позитивным. Для того, чтобы сохранить удачу рядом с собой, астрологи советуют Овнам как можно меньше общаться с неуравновешенными и ненадежными людьми.

В середине весны представителям этого Знака удастся избавиться от фобий и комплексов, познакомиться с крайне полезными людьми. Стоит поддерживать контакты и со старыми знакомыми и приятелями, но на удаленной основе. Следует по возможности позвонить родственникам. Если потребность в общении возрастет, необходимо будет сфокусироваться на общении с самыми близкими.

Дева

Девы смогут обратить любую негативную ситуацию в апреле себе на пользу. Достаточно лишь верить в себя и не слушать советы окружающих. Девам редко так сильно везет в подобных ситуациях, но в этот раз положение планет будет достаточно гармоничным. Поэтому апрель можно считать если не самым позитивным месяцем в году, то самым удачным месяцем этой весны уж точно.

Главное — всегда стараться оставаться в тонусе. Астрологи советуют проветривать помещение, почаще делать уборку и как можно реже встревать в конфликтные ситуации. Пришло время сосредоточиться на себе любимых, поэтому чужие проблемы должны оставаться с теми, кто их породил.

Весы

Весам очень повезет в финансовой сфере. Это идеальное время для совершения покупок различного рода и заключения сделок. Важно подумать о том, как повысить свои доходы. Очень полезными будут собеседования, поиск новых источников прибыли. Если и можно рисковать и пробовать себя в чем-то новом, то только в апреле 2020 года.

Также Весам очень повезет в любви. Особенно это касается тех, кто пока не нашел себе вторую половинку. Звезды и планеты повысят харизму и обаяние Весов, позволив им стать самыми привлекательными людьми в этом месяце. Это позволит одиноким представителям Знака излечить одиночество.

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Рыбы

Рыбы являются одними из самых умных и креативных людей на планете. Вторая половина апреля станет временем активности сразу двух метеорных потоков — Лириды и Аквариды. Это наилучшим образом скажется на работе интуиции Рыб и на их способности к принятию важных решений.

Апрель станет временем, когда можно смело браться за самые сложные задачи в работе и в личных делах. Самые простые развлечения будут помогать Рыбам восстанавливать силы и энергию в наикратчайшие сроки. Стоит быть осторожнее лишь в самом начале апреля, потому что это будет достаточно динамичное время.

Если вы рождены под другим Знаком Зодиака, то это не значит, что вас удача будет обходить стороной. Астрологи советуют больше времени проводить за приятными делами, которые не требуют риска и больших затрат энергии. Также полезно будет научиться мыслить позитивно.

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