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Когда пройдут родительские субботы в апреле 2020 года

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Когда пройдут родительские субботы в апреле 2020 года
10:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В апреле 2020 года верующие смогут почтить память близких и родственников в отведенное для этого время.

Поминовение усопших является частью православной религии, и такие дни выделены особо. 

В церковном календаре отмечены все события православного мира, и родительские субботы — не исключение. В апреле верующие смогут посетить заупокойную службу, чтобы помолиться за души умерших, убраться на кладбище и устроить поминальный обед в кругу семьи. На нем по традиции не только молятся за тех, кто покинул мир живых, но и возносят высшим силам просьбы о прощении грехов.

В апреле будет всего одна родительская суббота, однако этот день будет важным для всех верующих. Радоница — день особого поминовения усопших. Это название произошло от слова "радость", и в это время верующие не грустят, а возносят молитвы небесам, чтобы души усопших попали в Царствие Небесное. В эту субботу верующие соблюдают предписания церкви, чтобы ненароком не согрешить и не совершить поступков, очерняющих души. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями и обычаями праздничного дня из этой статьи.

28 апреля, в день поминовения усопших, верующие посещают церкви и храмы, несут записочки с именами тех, кого нужно упомянуть на заупокойной молитве. После окончания службы многие посещают кладбища, чтобы прибраться на них после зимы, обновить украшения, посадить новые цветы и еще раз помолиться за тех, чьи души обрели покой на Небесах.

С поминовением усопших связано множество традиций, как церковных, так и народных. Церковнослужители напоминают, что на кладбищах нельзя распивать спиртные напитки, поминать усопших дурным словом и распускать сплетни. В этот день верующие радуются за души почивших, молитвами и добрыми словами помогают им избежать Суда и очиститься от грехов, совершенных при жизни.

Относительно помина также возникают разногласия. По народной традиции многие приносят на погосты помин — еду и лакомства, которые оставляют на могилах. Священнослужители напоминают о том, что угощения стоит раздать знакомым, а также оставить в церкви, чтобы каждый смог помянуть дорогих сердцу людей искренней молитвой.

В день Радоницы на могилах зажигают свечи, общаются с умершими и обязательно устраивают поминальные обеды. На них семьи воссоединяются, чтобы вместе вспомнить тех, кто остался в сердцах. Поминальные молитвы идут от самого сердца, и в них верующие просят у высших Сил не только за усопших, но и за живых.

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"Господь Всемогущий, взываем к Тебе. Прими души усопших (имена) в Царствие Небесное, прости им грехи, совершенные при жизни. Очисти от скверны их души и не дай им пропасть. Просим, Господи, и за живущих на земле. Наставь нас на путь истинный и прости нам наши согрешения, чтобы после кончины предстали мы перед Судом Божьим и сами смогли отправиться в Царствие Небесное. Убереги нас от происков дьявольских и не позволь совершать бесчинства на поводу темных дум и эмоций. Аминь".

На Радоницу поминают и тех, кто не был крещен в церквях, но за них молятся без записок, отданных священнослужителям. Молитвы по ним традиционно возносят перед ликом святого Паисия:

"Святой Паисий, к тебе взываем с искренней молитвой. Не оставь душу раба Божьего (имя) без своей поддержки. Помоги ему достичь Царствия небесного, ниспроси у Господа очищения грехов и упокой его душу. Аминь".

Праздничный день не обходится без молитв, и даже те, кто не сможет посетить церкви, может попросить у Господа поддержки. Вознести молитву можно и дома, у святых ликов. Важна искренность и вера в то, что жизнь не заканчивается после кончины. Душа каждого человека бессмертна, и самое важное — стремиться к свету, чтобы не очернять ее неблаговидными деяниями.

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Поминальные дни, Поминовение усопших, Апрель 2020, Когда пройдут родительские субботы, Родительские субботы в апреле.
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