Опрос: В Украине почти 90% граждан видят реальную угрозу распространения COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине почти 90 процентов граждан видят в болезни реальную угрозу.

Количество украинцев, которые видят реальную угрозу распространения коронавируса в стране с начала введения карантина выросло с 73% до 87%.

Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта), показали, что абсолютное большинство респондентов видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине. По сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу возросло (с 73% до 87%)", - говорится в обнародованных выводах.

Также 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей.

"41% - противоположного мнения. За последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане", - отмечают в соцгруппе.

Кроме того, оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5-ти балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный.

"Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители Юга, горожане, и представители старшей возрастной категории", - отмечается в соцгруппе.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.