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Опрос: Почти половина украинцев "поддержали бы" введение ЧП в стране

Опрос: Почти половина украинцев "поддержали бы" введение ЧП в стране
14:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине провели опрос, который дал результаты, сколько людей поддерживают введение ЧП в стране.

Мысли украинцев о возможном введении чрезвычайного положения в Украине разделились. 49% — поддержали бы такую инициативу, 43% — нет.

Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Что касается возможного введения чрезвычайного положения в Украине мнения респондентов разделились: 49% — поддержали бы такую инициативу, 43% — нет", — говорится в обнародованных выводах.

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Сообщается, что при этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

"71% — не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. 65% — возможного ограничения движения транспортных средств и их досмотра, 58% — возможного объявления комендантского часа в городах. В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% — поддерживают", — отмечают в соцгруппе. 

Также 74% считают, что нужно ввести штрафы для людей за нарушение карантина. 19% — против такой инициативы.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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