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Среда, 01.04.2020
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Католическая Пасха 2020: когда празднуют, традиции

Католическая Пасха 2020: когда празднуют, традиции
20:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Католическая Пасха 2020 празднуется за неделю до Пасхи православной. Это самый важный праздник всех христиан.

Пасха - важный и величественный церковный праздник для православных и католиков. Католическую Пасху православные христиане будут праздновать 19 апреля, а католики на неделю быстрее - 12 апреля.

Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Дата этого великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год она разная. Иногда разница составляет одну неделю, иногда две недели, а иногда эти даты совпадают.

Традиции Католической Пасхи-2020

Пасха символизирует Воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа, который погиб ради спасения человечества и искупления людских грехов.

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В отличие от православных католики делают акцент на пасхальных яйцах, а не на пасках и пасхальных куличах.

Главные блюда на праздничном столе - из яиц (омлеты, яичница, яйца бенедикт и пр.) и мяса (мясные рулеты, запеченная ягнятина и т .д.). Яйца дарят в подарок, на них гадают.

Праздник проходит под традиционный саундтрек пасхальных гимнов.

На праздник святят воду, которой потом непременно нужно умыться.

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