Разграничение задач Минобороны и Генштаба: Хомчак рассказал о реформе армии

Новости Украины:Хомчак рассказал, как распределились обязанности между Минобороны и Генштабом.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, как распределились обязанности между ним и начальником Генерального штаба после внедрения очередного этапа реформирования армии.

Об этом Хомчак сообщил в интервью АрміяInform.

"Главнокомандующий ВС Украины является высшим военным должностным лицом в государстве. Он отвечает за готовность к выполнению возложенных задач и за непосредственное военное руководство и управление применением ВС, других составляющих сил обороны. Начальник Генерального штаба ВС Украины подчиняется Главнокомандующему ВС Украины и отвечает за выполнение задач и функций, возложенных на Генеральный штаб ВС Украины, в частности относительно определения требований к возможностям сил обороны, потребностям в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач ВС Украины и другими составляющими сил обороны, стратегического планирования применения и развития ВС, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения", - рассказал Хомчак.

Он напомнил, что согласно принципам НАТО, оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над армией, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Вооруженные Силы — реализовывать ее.

В результате реформы важно четко разграничить не только функции между Минобороны и Генштабом, но и провести четкое разграничение функций в ВСУ. В частности, провести распределение между органами военного управления, осуществляющими генерирование (развитие, подготовку, комплектование, обеспечение ВСУ) и применение войск.

Хомчак также сообщил, что в подчинение Генерального штаба от Минобороны передано более сотни воинских частей и учреждений, в частности части медицинского обеспечения, квартирно-эксплуатационные и частично учреждения военного образования. По его словам, продолжается только первый этап разграничения задач между Министерством обороны и Вооруженными Силами, однако планируется передача еще некоторого количества частей и учреждений от Минобороны Генштабу.