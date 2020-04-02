Прогноз на апрель: какой будет погода на Пасху

Новости Украины:Синоптики дали прогноз на апрель и рассказали, какую погоду ждать украинцам на Пасху.

Средняя температура воздуха в апреле в Украине будет выше нормы. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 10-12° тепла (в горах 6-7º тепла), что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в апреле в Украине выпадет 24-50 мм осадков, в горных районах 55-82 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

Среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла, и лишь после Пасхи дожди прекратятся и начнется потепление. В третьей декаде апреля днем можно будет даже немножко загорать, но только на дачном участке, интенсивно при этом работая. Ибо при температуре +20-22 от полудня и до начала вечера, лежать неподвижно на пляже или газоне еще прохладно.

Также Леонид Горбань рассчитал еще один небольшой период скудных дождей (всего 1-3 мм) с 28 по 30 апреля. А дальше, по его словам, наступит майская сушь.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал Горбань. – После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

Напомним, среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5º, что на 5,8º превышает климатическую норму. Климатологи отмечают, что в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Как сообщалось, в ближайшие сутки, 2 апреля, поле повышенного давления продолжит определять в Украине сухую, ночью и утром холодную, днем умеренно теплую погоду, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг - без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°. В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 10-12° тепла.

В пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве 3 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.