Секреты, которые помогут привлечь в квартиру благополучие

Новости Украины:Как сделать сам дом местом силы и источником позитивной энергии, чтобы сохранить здоровье.

Во время карантина важно правильно организовать внутреннее пространство в квартире или доме. Ниже описанные советы будут полезными не только в условиях пандемии, но и в целом помогут сделать домашнюю энергетику более созидательной.

Ранее мы уже рассказывали о том, как восстанавливать силы и настрой в период самоизоляции, не выходя из дома.

Активация зоны здоровья

Очень важно помнить о том, какая зона вашей квартиры или дома отвечает за здоровье, хорошее настроение и позитивные эмоции всех живущих под одной крышей. Речь идет о восточной зоне.

Конечно, чтобы энергия Ци перемещалась свободно по всем секторам, важно поддерживать гармонию в каждом из них, но за восточным сектором важно следить особенно пристально. Если оставить в беспорядке все остальное помещение, то ни к чему хорошему это не приведет.

Наведение порядка

Самое главное — содержать квартиру в чистоте и порядке. Пока вы на карантине, это особенно важно, но и в обычном ритме жизни это условие важно выполнять всегда, хотя бы раз в неделю выбрасывая хлам и протирая пыль. Делайте уборку по правилам фэн-шуй хотя бы раз в неделю во всех помещениях. Если не хочется тратить много времени разом, то можно делать уборку в разных комнатах и зонах поочередно.

Итак, восточная центральная часть вашего дома или квартиры должна быть в порядке в самую первую очередь. У кого-то это ванная с туалетом, у других людей — кухня, у третьих — спальня. Не складируйте в этой зоне хлам и грязные вещи, протирайте пыль каждый день. Не забывайте и о других зонах, но про эту помните в первую очередь.

Помощь растений

В восточном секторе или близко к нему важно размещать комнатные растения. Хорошо, кассиром среди них будет одно большое и мощное. Будет лучше, если вы выберете на эту роль небольшое деревце типа фикуса или лимона. Также на роль источника здоровья и жизненной силы прекрасно подойдут такие цветы, как бегония или фиалка.

Растения прекрасно впитывают в себя негатив и излучают огромное количество позитивной энергии, которая питает оптимизмом всех, кто живет под одной крышей. В тяжелые периоды это как нельзя кстати. В рядовые дни это тоже крайне полезно, поэтому данные советы можно считать универсальными.

Также важно в период карантина поставить защиту. На окнах должны стоять кактусы, которые отталкивают своими колючками всё плохое, приходящее извне. Рядом с входной дверью такую функцию могут выполнять вьющиеся растения.

Зеленый цвет

В фэн-шуй символом крепкого здоровья является зеленый цвет. Именно в такой одежде эксперты советуют вам передвигаться по дому и выходить за его пределы, если вдруг придется.

Зеленый цвет — олицетворение жизни, здоровья, хорошего настроения и удачи. В восточном учении данный оттенок является, пожалуй, самым важным наряду с красным. Красный цвет в период карантина тоже будет крайне необходим. Его можно надевать в те моменты, когда придется заниматься делами и работой, ведь многие продолжат работать удаленно, пока будут находиться в изоляции.

Талисманы фэн-шуй для здоровья

Во-первых, речь идет о птицах. Многие эксперты выделяют цаплю и журавля, но в зоне здоровья и в других зонах можно расположить фигурки других птиц: они тоже помогут привлечь больше удачи и укрепить здоровье.

Также прекрасным талисманом долголетия и здоровья является черепаха. Если у вас нет фигурки черепахи, то стоит ее приобрести. Она точно поможет обойти стороной многие болезни и хандру. Дополнить набор талисманов можно также ловцом снов и подковой.

Не забывайте следить за собственными мыслями. В период изоляции полезно использовать медитации на очищение от негативных программ. Думайте о хорошем и верьте в то, что черная полоса обязательно сменится на белую.