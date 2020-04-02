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Четверг, 02.04.2020
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Ретроградные планеты в апреле 2020 года
Ретроградные планеты в апреле 2020 года

Ретроградные планеты в апреле 2020 года

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Ретроградные планеты в апреле 2020 года
14:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Сначала лучше узнать, какие проблемы и опасности сулит каждая ретроградная планета в отдельности.

В апреле в ретроградном движении окажутся сразу несколько планет. А поскольку это будет групповой заезд, он обязательно спровоцирует обновление и расширение, что указывает на высокую вероятность перемен, причем не только внутренних, но и вполне физических.

В жизни любое отступление от заданного направления дает шанс что-то переосмыслить, возобновить, поменять, обнулить. Точно так нужно действовать в апреле, когда дуэт Урана и Плутона окажется в ретро-фазе. Астрологи советуют быть бдительными: переходить дорогу внимательно, пристегиваться на любом сидении, сосредоточенно проверять все документы, пересчитывать сдачу, быть осторожнее со словами и правильно распределять силы. 

Ретроградный Уран

В 2020 году Уран пробудет в ретро-фазе очень широкий временной отрезок — с 11 января по 15 августа. Наиболее сильное влияние планеты придется на апрель, май и июнь. В это время можно запланировать важные перемены, вплоть до полной смены жизненного курса.

Как известно, Уран символизирует непредсказуемость. Под его правлением происходят неожиданные события, рушатся стереотипы, случаются внезапные озарения и находятся нестандартные решения затянувшихся проблем. В период ретро-Урана не просто можно, а нужно использовать мощную энергетику планеты для радикальных перемен в судьбе: смены места жительства или работы, разрыва токсичных отношений и начала нового романа, избавления от дел и вещей, которые в тягость. Это время смелых решений и кардинальных перестановок, необычных экспериментов и новых открытий.

Ретро-Уран поможет каждому, кто сможет тщательно проанализировать свою жизнь, найти в ней несовершенства и принять твердое решение улучшить ее. Самое главное — не терять головы при столкновении со сложными ситуациями. Опасность придет от недоброжелателей: можно легко попасться на удочку мошенников. Эксперты советуют не соглашаться на авантюрные проекты, которые обещают легких денег, не пользоваться услугами интернет-казино и постараться не связываться с финансовыми пирамидами. Проблем будет проще избежать, если не доверять малознакомым людям и их льстивым предложениям.

Ретроградный Плутон

Под конец апреля Вселенная приготовила нам подарок в виде ретроградного Плутона, период которого продлится с 24 апреля по 4 октября 2020 года. Плутон в астрологии — довольно противоречивая фигура. С одной стороны, обратное движение планеты дает большие возможности. С другой стороны, ретро-Плутон выбивает твердую почву из-под ног, приносит тяжелые перемены, убытки, распри и разрушения.

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Под эгидой ретро-Плутона возможен экономический кризис и даже банкротство крупных корпораций. Астрологи не советуют участвовать в митингах, шествиях, вовлекаться в беспорядки — последствия могут быть роковыми. Вместе с тем не стоит подпитывать мыслями плохую "репутацию" ретроградного Плутона. Не вселяйте веру о том, что вас ждет негатив. Не ищите методов противостояния этому, лучше посвятите это время себе и своему личностному росту.

Полезно будет разобраться в своих внутренних проблемах, переживаниях, переосмыслить поступки, сбросить с души какой-то эмоциональный балласт. Обнулив негатив, можно почувствовать удивительный прилив сил и вдохновения. А если грамотно воспользоваться этой энергией, то успех не заставит себя ждать. Период ретро-Плутона биоэнергетики советуют провести активно: даже если нет особого желания изменить свою жизнь, обязательно стоит уделить время небольшим метаморфозам. Свежая энергия обязательно принесет удачу в начинаниях и будет притягивать счастливые перемены в ближайшие месяцы.

Что бы вам ни сулили ретроградные планеты, помните, что ваша судьба по-прежнему в ваших руках, а планеты могут стать добрыми соратниками, если взять правильный курс. Не идите на риск в апреле. Как бы то ни было, а риск — это последнее дело. Не стоит ставить на кон нечто важное, особенно в период ретрограда — высока вероятность это потерять. Будьте благоразумны и осторожны, настраивайтесь на успех и меняйте жизнь к лучшему.

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Космос, Наука, Планеты, Апрель, Апрель 2020, Ретроградность.
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