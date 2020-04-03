Зеленский: Перевод услуг в онлайн - прогрессивная инициатива

Новости Украины:Глава украинского государства заявил, что онлайн-услуги изменят государство.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил то, что на запущенном Министерством цифровой трансформации портале "Дія" уже доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых - и первые упрощенные услуги для физических лиц - предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн - прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - отметил Зеленский.

Возможность получить публичные услуги от государства просто, быстро и не выходя из дома чрезвычайно важна в период вынужденного карантина.

"Раньше, чтобы открыть ЧП, необходимо заполнить сложную форму из 58 строк - теперь их только 12. Так же стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее. Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное - росту экономики нашего государства", - убежден вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на заполнение заявки в общем человеку понадобится до 10 минут. Созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет быстро и оперативно обрабатывать запросы и осуществлять регистрацию фактически автоматически. К 2024 году все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале "Дія".

Украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в собственном кабинете гражданина, могут проверить состояние предоставления этих услуг и имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. Также в кабинете доступны документы, отражающиеся в мобильном приложении "Дія". В частности, свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения.

Позднее будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.