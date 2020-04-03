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Дело Грымчака: НАБУ завершило расследование

Дело Грымчака: НАБУ завершило расследование
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Антикоррупционное ведомство готово отправлять в суд дело экс-замминистра.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником" завершено. 3 апреля 2020 года следствие открыло подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с законодательством относятся к памятникам культурного наследия.

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Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов. Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие, сообщили в НАБУ.

"В процессе реализации этой коррупционной схемы у чиновника появился повод реализовать еще одну. Дело в том, что представитель упомянутого ООО сообщил бывшему заместителю министра о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу ООО. В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. США вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - отметили в антикоррупционном ведомстве.

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В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой.

14 августа 2019 года бывший топ-чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного 1 млн долл. - в 450 тыс. долл. - за якобы решение земельного вопроса и второй транш - в 30 тыс. долл. - за решение вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали, подчеркнули в НАБУ.

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Суд, САП, НАБУ, Юрий Грымчак, Дело Грымчака.
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