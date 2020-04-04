В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Новости Украины:На выходных погода в Украине почти не изменится, небольшой дождь пройдет только на западе страны.

В субботу, 4 апреля, в Украине ожидается погода без осадков, лишь днем на крайнем западе страны небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в юго-восточных областях 12-17°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,9 градусов тепла в 1990 году, самая низкая ночью - 6,4 градусов мороза в 1931 году.

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталии Диденко

Погода в Украине в субботу, 4 апреля, будет прохладной. Температура воздуха в среднем составит 10... 12 градусов тепла, правда на востоке воздух прогреется до +16 градусов. А все из-за холодного атмосферного фронта далекого северного циклона Pauline.

Как подчеркивает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, этот атмосферный фронт обусловит небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине.

Относительно Киева, то в столице воздух будет свежим, даже холодным. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 4 апреля, в городах Украины:

Ужгород –+12...+14

Львов –+9...+11

Ивано-Франковск –+10...+12

Тернополь –+9...+11

Черновцы –+10...+12

Хмельницкий –+9...+11

Луцк –+9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир –+10...+12

Винница –+10...+12

Одесса –+11...+13

Николаев –+13...+15

Херсон –+13...+15

Симферополь –+11...+13

Кропивницкий –+11...+13

Черкассы –+11...+13

Чернигов –+10...+12

Суммы –+11...+13

Полтава –+11...+13

Днепр –+12...+14

Запорожье –+14...+16

Донецк –+14...+16

Луганск –+14...+16

Харьков –+13...+15

Киев –+10...+12

В воскресенье, 5 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в южной части местами 1-5° тепла; днём 8-13°, на юге страны и Закарпатье до 17°.

В Киеве – также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 5 апреля, фото: meteo.gov.ua

6 апреля в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южной части местами 1-5° тепла; днем 8-13°, в западных областях до 17°.

В столице переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

7-8 апреля в Украине также без осадков. Температура ночью 7 апреля от 3° тепла до 3° мороза, 8 апреля 0-6° тепла; днем 14-20° тепла.

В Киеве также без осадков. Температура ночью 7 апреля от 3° тепла до 2° мороза, 8 апреля 1-6° тепла; днем 15-20° тепла.

Прогноз погоды на 7 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

9-10 апреля осадки в Украине также не ожидаются, 11-12 апреля местами небольшой дождь; 13 апреля в Украине, кроме востока, кратковременные дожди. Температура ночью 4-10° тепла; днем 14-20°.

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.