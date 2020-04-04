Скачать
Суббота, 04.04.2020
Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина
Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля
Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля

Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство

Смотрите фото (3)
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
08:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Старайтесь следовать советам нумерологов в такие дни, чтобы не потерять нить, ведущую вас к удаче и успеху в самых разных сферах жизни.

Каждая зеркальная дата является днем силы, и 4 апреля не будет исключением.

Этот день обещает быть очень удачным в любых делах и в любых сферах жизни. Дело в том, что Четверка, под влиянием которой пройдет этот день, символизирует собой полную гармонию четырех стихий. Это крайне позитивное время для новых начинаний и для любых дел в целом. Можно посвятить день как отдыху, так и физическим или интеллектуальным делам. Постарайтесь привлечь больше позитивных мыслей, ведь именно они являются фундаментом счастья.

Финансы и дела 04.04

Эта суббота идеально подходит для совершения покупок. Можно отправиться в торговый центр, чтобы обновить гардероб, либо в мебельный магазин, чтобы присмотреть что-то новое для интерьера. Полезно будет совершать и такие важные шаги, как покупка автомобиля, дома, квартиры.

Можно обмениваться товарами, покупать товары, бывшие в употреблении. Совершение приобретений в интернет-магазинах тоже хорошо скажется на настроении.

Несмотря на то, что у большинства людей этот день будет нерабочим, можно заняться работой, творчеством. В такие дни обычно приходят в голову отличные новые идеи, которые в будущем могут стать отличным стартапом.

Домашние дела 4 апреля

Так как все четыре стихии будут равны между собой и разделят сферы влияния, важно сделать уборку дома, причем полноценную: нужно проветрить помещения и очистить мебель и полы от пыли, провести влажную уборку.

Нельзя забывать об уходе за растениями, животными, техникой. Также необходимо избавиться от лишнего мусора и всякого хлама, который накопился за долгое время и теперь блокирует потоки энергии.

Любовь и отношения 04.04

В любви этот день также будет весьма удачным, причем не только для тех, кто находится в поисках отношений, но и для тех, кто уже давно состоит в браке. Четверка поможет в этот день вдохнуть в старые отношения новую жизнь. С большой вероятностью можно будет возобновить прерванную любовь.

В этот день можно прощать людей и стараться идти им навстречу. Это обязательно обернется для вас чем-то хорошим в будущем. 4 апреля можно планировать романтические свидания, заниматься совместными делами либо проводить день порознь. Все зависит лишь от ваших желаний. В любом случае Вселенная даст вам свое благословение.

Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметы
Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметыЧитать полностью

Настроение и здоровье 4 апреля

В эту субботу эксперты называют полезными практики, открывающие чакры. Это один из самых важных и благоприятных дней весны, в который можно зарядиться позитивной энергией на долгий срок вперед.

Это идеальный день как для работы и физических упражнений, так и для отдыха, релаксации. День должен пройти ровно так, как того хотите вы. Поднимайте себе настроение любимыми делами, развлечениями. 4 апреля никто ничем не скован — у вас есть возможность заниматься чем угодно и сколько угодно времени.

Это идеальное время для того, чтобы подумать о прошлом и о завтрашнем дне, заняться духовными практиками. Медитации на создание успешного будущего помогут настроиться на нужный лад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Удача, Богатство, 4 апреля, Нумерология, Зеркальная дата, Как привлечь богатство, 04.04, Как привлесь удачу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
02 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
05 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
Во Франции от коронавируса умер украинец
Во Франции от коронавируса умер украинец
На Донбассе 16 раз вражеских обстрелов, силы ООС ликвидировали трех боевиков
На Донбассе 16 раз вражеских обстрелов
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь