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Карантин в Украине: кому запретили выходить из дому

Карантин в Украине: кому запретили выходить из дому
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать.

Здоровым людям, которые будут пребывать на самоизоляции, дважды в неделю разрешат выходить в аптеку или магазин за товарами первой необходимости, больным COVID-19, находящимся на самоизоляции выходить нельзя, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Людям, которые будут пребывать на самоизоляции разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости", - сказал он на брифинге в субботу.

Ляшко сообщил, что, согласно изменениям, в постановление правительства №211 относительно ужесточения карантинных мер, "патрульной полиции будет разрешено останавливать и поверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным".

"По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.

"Относительно больных – наша просьба, вообще не выходить, это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое, и препараты, и питание", - сказал он.

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Ляшко отметил, что постановлением правительства введены ряд ограничений для людей старше 60 лет.

"Это обусловлено тем, что это наибольшая группа риска, у этих людей больше всего хронических болезней, которые приводят к летальным последствиям", - сказал он.

Ляшко призвал граждан ответственно относится к своему здоровью и не допустить коллапса системы здравоохранения, которая должна и будет оказывать медпомощь.

"Наше просьба – максимально ограничить свою мобильность, не передвигаться без крайней необходимости", - сказал он.

Напомним: 

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Карантин в Украине, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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