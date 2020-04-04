Карантинные меры: Церкви в Украине закрывать не будут

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине церкви не будут прекращать свою работу.

Церкви в Украине на период ужесточения карантинных мер закрывать не будут.

Об этом говорится в переданном разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать с 6 по 24 апреля, предусмотренных постановлением №211.

"Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех украинцев оставаться дома на период карантина", - говорится в разъяснении.

3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

Напомним: