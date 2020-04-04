Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности

Новости Украины:В связи с усилением ограничительных мер в Украине власти объяснили, зачем носить с собой удостоверение личности.

Согласно принятому правительством постановлению об усилении ограничительных мер граждане должны носить с собой документ, удостоверяющий личность.

В Кабинете министров дали разъяснения по этому пункту.

"Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", - сообщили в Департаменте коммуникаций с общественностью.

Как сообщалось ранее, правительство на днях внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Изменения в частности касаются запрета на посещение определенных общественных мест.

Напомним: