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День Никона: приметы и обряды 5 апреля
День Никона: приметы и обряды 5 апреля

День Никона: приметы и обряды 5 апреля

День Никона: приметы и обряды 5 апреля
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Никонов день" отмечается 5 апреля (по старому стилю – 23 марта).

В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры. Другие названия праздника: "День Никона", "Никон".

Никон Печерский - церковный деятель XI века, игумен Киево-Печерского монастыря в 1078-1088 годах, основатель церкви и монастыря во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани, учёный-летописец, православный святой. Память в Православной церкви совершается: 23 марта (5 апреля) и 22 сентября (5 октября) в Соборе Тульских святых и 28 сентября (11 октября) в Соборе преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих.

5 апреля был днем тщательной уборки - как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: "Дом не велик, а присесть не велит"; "Домашних дел не переделаешь"; "Дом хозяином велик". Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, в этот день использовали настой мяты, которым мыли столы, полы и лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь.

Мяту использовали и при заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна - вешали ее пучки в горницах. Без мяты не обходились и в бане, куда шли после приборки. Этой травой устилали полки в бане, а ее отваром поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения.

Знаменательные события в истории: 5 апреля 2020 года
Знаменательные события в истории: 5 апреля 2020 годаЧитать полностью

В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В эти дни высаживались яблони, рябины, красная и черная смородина. 5 апреля никого не ждали в гости, а за стол садили только близких родственников. Во главе стола были угощения из мяты - коврижки, пряники, квас и медовуха.

В Никонов день было принято угощать птиц крошками, зернышками, льняным семенем. Верили в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы - вестники весны и защитники от вредителей. Существовала даже присказка: "На Никонов день весна прислала зяблика - гонца". Считалось, что именно в этот день прилетают зяблики.

Народные приметы в Никонов День

  • Теплый день, но ночью случились заморозки - значит, в апреле будет хорошая погода.

  • Если 5 апреля слышится первый весенний гром, а снег еще не сошел - значит, впереди ожидается холодное лето.

  • Если в полдень видно солнце, то лето будет очень жаркое, а иначе - дождливое.

  • Если речная волна идет против течения - будет ухудшение погоды и осадки.

  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами - утром будут заморозки.

  • Кошка чихает или кашляет - скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь.

  • Если белка вылезла из гнезда - вскоре настанет теплая погода.

  • Если дворовые птицы выщипывают у себя перья - в доме будет несчастье.

  • Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течении года.

  • Родившиеся 5 апреля боятся холода. Носить им следует фанат.

Сны, приснившиеся 5 апреля означают следующее: если увидеть мухомор - будет неприятная беседа; колбаса - к недомоганию; почтальон - к неразберихе в делах; пенящееся пиво - к прибыли; белая крыса - к краже; подниматься в лифте - к повышению по службе; карканье слышать - к скандалам в семье; красить во сне волосы - к потере любви; прятать деньги - к большой покупке.

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