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Канун Благовещения: приметы и обряды 6 апреля
Канун Благовещения: приметы и обряды 6 апреля

Канун Благовещения: приметы и обряды 6 апреля

Канун Благовещения: приметы и обряды 6 апреля
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 6 апреля судили о весне и об урожае.

Традиции и обычаи дня

С каждым весенним днем становится всё теплее и теплее, снег активно тает, а санный путь окончательно портится, поэтому в народе и прозвали святого – "Артемон – дери полоз".

К этому времени обычно прилетают зяблики. В народе говорили: "Весна шлет гонца – зяблик у крыльца". Этих маленьких, но ярких птичек всегда почитали и любили. Говорили, что найти перо зяблика – к большой удаче, а вот услышать звонкие трели пернатых – к похолоданию.

6 апреля – канун праздника Благовещенье, к которому всегда тщательно готовились (проводили генеральную уборку в доме, готовили праздничную еду, наводили порядок во дворе). Благовещенье – большой церковный праздник, во время которого нельзя работать, поэтому накануне праздничного дня хозяйки старались переделать все домашние дела, а мужчины шли работать в сад, чинили инвентарь. Женщины производили уборку, стирали, вымытые лавки натирали можжевельником, который является отличным природным антисептиком и, согласно поверью, защищает жилище от злых духов.

В этот день крестьяне очищали дома и дворы от нечистой силы, за дворами жгли костры, избы обходили кругами. В костры бросали старую соломенную набивку матрасов и поломанные деревянные предметы быта. Верили, что сжигая старые, отслужившие вещи, можно избавиться от многих проблем.

Знаменательные события в истории: 6 апреля 2020 года

Приметы на 6 апреля

До первого грома лягушки не квакают.

Если весна уже пришла, то еще много морозов впереди будет.

Коли ночь тепла, то весна будет дружна.

Сойдет к этому дню снег - исчезнет насовсем, если же нет, то еще долго пролежит.

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Все по теме:

Праздник, Приметы, Обряды, 6 апреля, Канун Благовещения, Артемий, Артемон – дери полоз.
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