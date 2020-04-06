Как не поддаваться страхам во время карантина

Новости Украины:Каждый день приносит все больше поводов для паники и беспокойства: закрываются города и границы, растет число заболевших, продлевается карантин.

Високосный 2020 год принес перемены, которые держат в страхе весь мир. Сначала в Китае был выявлен новый вирус, теперь он добрался до нас и нагоняет ужас на всю страну. Редакция выяснила, как не поддаться всеобщей панике.

Страшно за себя, страшно за своих родных, страшно за будущее. На волне волнения по поводу нового патогена многие люди поддались всеобщей истерии. Редакция расскажет о простых советах, которые помогут найти опору и не поддаться тревоге.

Управляйте эмоциями

Любой эмоцией, будь то тревога или страх, можно и нужно управлять. Мы все разные: кому-то достаточно посмотреть пугающие новости, чтобы начать рисовать страшные картины и прогнозировать печальный исход, кто-то переносит самые ужасные новости на себя, только усиливая тревожность. Но если не взять себя в руки, можно лишиться возможности мыслить трезво. Не стоит повергать себя лишнему стрессу — попробуйте оценить уровень страха и найти рациональные причины его появления. А в моменты, когда вас охватывает паника, старайтесь заменять негативные мысли на положительные. К примеру, если закралась мысль о коронавирусе, вспомните о том, что в России над вакциной работают одни из лучших вирусологов мира.

Изучайте статистику

Вы можете поддаваться общественной панике, а можете обратиться к статистическим данным. Страхи многолики и коварны, а также почти всегда преувеличены. Наглядный тому пример: во всем мире около 3,4% зарегистрированных случаев COVID-19 от общего населения. Целых 80% заразившихся полностью выздоравливают без осложнений. Вирусологи утверждают, что новый патоген в будущем будет вызывать только легкое недомогание. Массовая истерия вызвана тем, что вирус до конца не изучен и вакцина от него пока находится в стадии разработки.

Соблюдайте меры предосторожности

Коронавирус передается при близком контакте. Защитить себя помогут базовые меры предосторожности: чаще мойте руки мылом, в магазинах обязательно используйте средства дезинфекции, воздержитесь от тесного общения с людьми и, по возможности, оставайтесь дома. От вируса защитит и крепкий иммунитет, поэтому хорошо высыпайтесь, делайте физические упражнения и добавьте в меню больше продуктов, богатых витаминами. Тем, кто почувствует недомогание, специалисты советуют оставаться дома и вызвать врача, не занимаясь самолечением.

Снизьте "информационный шум"

Недостаток информации сеет панику, как и ее переизбыток. В сети сейчас много дезинформации и недостоверных новостей, которые разносятся быстрее пандемии. Читая подобное, вы лишь усиливаете стресс и беспокойство. Если необходимо узнать последние новости — обращайтесь только к проверенным источникам.

Избавляйтесь от стресса

Чтобы не поддаваться страхам, важно бороться с тревожными мыслями и стрессом. Используйте любые доступные способы борьбы с беспокойством — например, отлично помогают медитация для снятия стресса или чтение аффирмаций, теплый душ или раскрашивание мандал, горячий чай или дыхательная гимнастика. Выберите то, что подходит именно вам, и отвлекайтесь от навязчивых мыслей.

Побороть страх и панику можно путем самопознания при помощи духовных практик и позитивного мышления. Любые проблемы будут вам по плечу, если вы будите осознавать свой страх и переступать через него. Надеемся, что распространение коронавируса будет сдержано и в скором времени эпидемия пойдет на спад. Но пока этого не случилось, остается соблюдать меры профилактики.