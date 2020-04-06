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Пасхальные богослужения онлайн: в ОПУ принято принципиальное решение

Пасхальные богослужения онлайн: в ОПУ принято принципиальное решение
23:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Офисе президента инициированную им встречу с главой Украинской греко-католической церкви, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), на которой они обсудили вызовы перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии коронавируса, особенно в контексте предстоящего празднования Пасхи.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, президент подчеркнул, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения коронавируса в Украине, а потому ответственность церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности сейчас особенно значимы.

"Глава государства пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Глава УГКЦ поблагодарил президент за оценку усилий церкви в противодействии распространению коронавируса. Президента проинформировали об обращении архиепископа Святослава, направленного к верующим, чтобы они максимально участвовали в пасхальных богослужениях в домашних условиях и о предоставленной возможности освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции. Архиерей вспомнил также о своем видеообращении к греко-католикам, в котором он призвал отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и во время пасхальных служб верующие в храмы попасть не смогут.

Отдельно архиепископ Святослав озвучил президенту просьбу о необходимости поддержки "Общественного вещания" и важную роль Национальной общественной телерадиокомпании Украины для распространения трансляций пасхальных богослужений по всей Украине.

"Эфир Общественного вещания, особенно в нынешних обстоятельствах, является важным инструментом для обеспечения участия верующих в пасхальных богослужениях в своих домах во всех уголках Украины. "Живое телевидение", как ресурс УГКЦ, в свою очередь открыто к сотрудничеству как с "Общественным вещанием", так и со всеми другими телеканалами в этом вопросе", - отмечают в УГКЦ.

Напомним: 

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УГКЦ, Святослав Шевчук, Богослужения, Пасха, Владимир Зеленский.
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