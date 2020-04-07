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Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
Благовещение: приметы и обряды 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля

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Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы установлен в память о чудесном явлении Деве Марии архангела Гавриила.

Традиции на 7 апреля

Это один из любимых народных праздников. В этот день отмечали третью встречу весны (первую - на Сретение, вторую - на Сороки). Считается, что в этот день, как в Пасху, и грешников в аду не мучают. На Благовещение, как и на другие важнейшие церковно-народные праздники - Пасху, Ивана Купалу, Рождество Христово, Петров день - солнце играет при своем восходе. Говорили, что даже птицы в этот день чувствуют величие момента и не вьют гнезд: если какая-нибудь из них проспит благовещенскую утреню и завьет в этот день гнездо, то в наказание у нее отнимаются на некоторое время крылья, и она не может летать, а вместо того ходит по земле. И среди людей считалось тяжким грехом браться на Благовещение за какое-либо дело.

В древности именно с Благовещения считали начало года. Считалось, что в этот день сам Бог благословляет землю, открывает ее - значит, можно начинать сев. Отсюда получил свое начало обычай накануне этого праздника или на самый праздник освящать просфоры или семена: те и другие потом хранились до первых весенних посевов как знак видимого благословения Божьего для хорошего роста и плодородия полей. Сеять надо было обязательно вовремя, и в народе говорили: "Кто рано сеет, семян не теряет", "Весной часом опоздаешь - в год не наверстаешь". В это время цветет осина - значит, время сажать раннюю морковь и свеклу.

В некоторых областях дети и внуки в этот праздник вывозили на лубках своих престарелых и бедных дедов и отцов на улицу и собирали для них милостыню. Отличался этот праздник еще и тем, что в этот день воры старались непременно что-либо украсть: считалось, что если это им удастся, то удача будет сопутствовать им весь год.

С этим праздником связан еще один старинный обычай: полагалось отпустить птицу на волю, считалось, что птица станет ходатаем, предстоятелем перед Богом за своего освободителя. Хорошо, если это сделает маленький ребенок, как существо безгрешное. Часто в крупных городах устраивали специальные базары, на которых охотники продавали лесных птиц, пойманных специально для этой цели. В благовещенский вечер в подпол приносили первый кочан капусты, сорванный осенью с гряды. Его надо было положить в укромное место так, чтобы его никто не видел. Считалось, что на следующий день можно найти на нем особо морозоустойчивые семена, которые можно сажать сразу в открытый грунт - эту капусту не сможет повредить никакой мороз.

Вечером под праздник надо было сжечь солому из постелей, окурить этим дымом одежду. Иногда через этот костер прыгали, чтобы избавиться от порчи и сглаза. Постели сжигали, чтобы истребить болезни; окуривали одежду - чтобы сберечь себя от колдовства. С этого вечера переселялись с новыми постелями в холодные клети; в избах оставались старики, больные и дети.

В праздник Благовещения пережигали в печи соль. Ее добавляли в святую воду, которую использовали при лечении самых разнообразных болезней. Не забывали в праздник и о скотине - для нее пекли из хлебного теста специальные булки (бяшки), предназначенные для лечения скота. В них непременно добавляли пережженную в огне соль.

В это время появляются первые комары, муравьи покидают муравейник, появляются в лесу барсуки, ежи и еноты. В лесах появляются первые грибы - сморчки.

Приметы на 7 апреля Благовещение

Благовещение предопределяет весь грядущий год.

Благовещение прошло - гляди, гром будет греметь.

Если весна ранее Благовещения станет, то много морозов впереди.

Знаменательные события в истории: 7 апреля 2020 года

Мокрое Благовещение - грибное лето.

На Благовещение ночь теплая - весна будет дружная.

Если лужи среди дворов - много белых грибов.

Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресенье.

На Благовещение дождь - родится рожь.

Если на Благовещение будет день красный, то год будет пожарный (много пожаров).

Если пойдет дождик, год будет грибной, а рыболовы надеются на удачный лов рыбы.

Солнышко с утра до вечера - об яровых тужить нечего: благая весть - будет что поесть.

На Благовещение мороз - урожай на грузди.

На Благовещение солнечный день - пшеница уродится, а если звезд мало на небе, то яиц мало будет.

Коли на Благовещение снег на крышах лежит, то на Егория (6 мая) будет еще на полях, с поля не уйдет.

Если небо безоблачно и солнце ярко - быть лету грозному.

Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле.

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Праздник, Приметы, Обряды, Благовещение, Благовещение Пресвятой Богородицы, 7 апреля.
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