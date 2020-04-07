Скачать
Вторник, 07.04.2020
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
"Кризис, который мы должны преодолеть": Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
Благовещение: приметы и обряды 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать

Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Благовещение пресвятой Богородицы — один из непреходящих двунадесятых праздников.

Великий церковный праздник Благовещения в 2020 году верующие вновь отметят 7 апреля. В этот день священнослужители призывают молиться пресвятой Богородице, а также соблюдать предписания церкви, традиции и обычаи праздничного дня.

Его дата не меняется, а значит, 7 апреля верующие вновь почтят Богоматерь и вознесут благодарственные молитвы небесам. В этот день христиане вспоминают о великом событии, когда архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о том, что ей предстоит стать матерью через непорочное зачатие. Ее радость не знала границ, и слова посланника Божьего были восприняты с почтением и счастьем.

Благовещение — великий праздник, который напоминает верующим о приходе Спасителя, чья миссия — искупление грехов прародителей. Искренние молитвы в этот день способны сотворить чудо.

Несмотря на то, что в Благовещение принято посещать церкви, эксперты напоминают верующим о распространении вируса и советуют воздержаться от нахождения среди большого количества людей. В 2020 году помолиться можно и дома, а также включить трансляцию богослужения, чтобы поприсутствовать на службе заочно.

Как отмечают Благовещение в 2020 году

В день праздника верующие соблюдают церковные предписания, отказываясь от тех дел, которые будут неуместны в день великого торжества. Существует множество запретов, с которыми можно познакомиться в этой статье.

Богослужение к празднику начинается заранее, 6 числа. Всенощное бдение состоится и в 2020 году, а также священнослужители проведут полную литургию, облачаясь в голубые одеяния. Этот цвет является одним из символов Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открыткиЧитать полностью

Благовещение в условиях карантина и самоизоляции, связанных с распространением коронавируса, накладывает свой отпечаток. 7 числа верующие могут остаться дома, чтобы исключить заражение. Зажечь свечи можно перед домашним иконостасом, помолиться перед святыми ликами и собраться за праздничным столом вместе с семьей. Такое празднование будет ничем не хуже посещения церкви, ведь всенощное бдение возможно и в условиях своего жилища. С помощью телевизионных православных каналов, а также видео, которые можно найти в сети, православные верующие смогут создать праздничную атмосферу и также вознести совместные молитвы.

Священнослужители напоминают верующим о том, что в день праздника нужно воздерживаться от соблазнов, противостоять греховным мыслям и просить Господа помощи в преодолении сложностей.

Искренние молитвы в день Благовещения творят чудеса, и тем, кто раскрывает сердца и души, Высшие Силы обязательно явят свою благодать. Молитвы возносят не только за себя, но и просят за близких, а также за всех живущих. В непростых условиях церковнослужители призывают верующих вознести общую молитву о здравии, чтобы Небеса помогли преодолеть пандемию и отвести беды от живущих на земле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Приметы, Благовещение Пресвятой Богородицы, 7 апреля, Церковные праздники, Что категорически нельзя делать 7 апреля, Традиции 7 апреля, Приметы на 7 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
03 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
04 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
05 Зеленский пообщался с Помпео: детали разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины
Смог в Киеве: Укргидрометцентр отчитался о ситуации
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
&quot;Неделю начали лихо&quot;: НБУ выкупил $186 миллионов на валютном рынке
Нацбанк пополнил валютные резервы на $186 миллионов
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь