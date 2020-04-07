Скачать
Вторник, 07.04.2020
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
"Кризис, который мы должны преодолеть": Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
Благовещение: приметы и обряды 7 апреля

Завтра суперлуние: как оно влияет на человека

Смотрите фото (4)
Завтра суперлуние: как оно влияет на человека
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Советы астрологов помогут вам привлечь удачу в этот непростой день.

Суперлуние 8 апреля будет достаточно опасным и непредсказуемым днем. Возможно, что многим из нас повезет, но для этого нужно подготовиться. 

Универсальное решение проблемы заключается в использовании ритуалов на счастье. Попробуйте привлечь позитивные эмоции и добро в свою жизнь при помощи простой магии. Это лучший способ отвести от себя беду и привлечь удачу, поднять настроение в такой опасный день, как суперлуние. Попробуйте также накануне 8 числа сделать уборку дома, чтобы позитивные энергетические волны двигались более свободно. Это будет наилучшей подготовкой.

Овен

У Овнов ожидается довольно динамичный день, в который может происходить много непредвиденных вещей. Астрологи советуют представителям этого Знака Зодиака пользоваться способами быстрого привлечения удачи в любой ситуации. Надеяться на счастливую случайность не стоит. Эксперты советуют полагаться лишь на самих себя.

Телец

В это суперлуние Тельцов могут ожидать встречи с неприятными людьми, последствия которых непредсказуемы. Среди эти людей могут быть как будущие друзья и товарищи, так и враги, энергетические вампиры. В таких условиях далеко не последнюю роль будут играть обереги от сглаза и порчи. Неизвестно, какими методами будут пользоваться недоброжелатели, так что лучше перестраховаться.

Близнецы

Для Близнецов этот день будет весьма удачным. Энергия Луны поможет этим людям преуспеть в любовной сфере, а также не упасть в грязь лицом и в финансовых делах. Самое главное — оставаться позитивными и оптимистичными. Для этого придется избавиться от негативных установок. Все отрицательные мысли желательно отвести в сторону, не обращая на них внимания. В противном случае они могут материализоваться.

Рак

В этот энергетически мощный день Ракам должно повезти в финансовой и рабочей сферах. Достаточно лишь побороть привычки, которые приводят к бедности, либо хотя бы начать с ними бороться. Это идеальное время для заключения сделок, для интеллектуальной работы. Не стоит откладывать важные дела на потом. Нужно завершить начатое, набраться терпения и продолжить движение к успеху.

Лев

Подготовка Львов должна заключаться в достижении правильной физической и эмоциональной кондиции. Важно уже за день до суперлуния начать действовать. Не стоит оставаться в тени. Полезными будут упражнения из йоги, свежий воздух, физическая активность в целом. Также полезно будет поставить перед собой цели заранее, составить план действий и список того. что нужно успеть сделать.

Дева

У Дев ожидается крайне позитивный день, к которому можно подготовиться ментально, окружив себя приятными людьми. Астрологи рекомендуют пропускать мимо ушей советы окружающих, опираясь лишь собственные ощущения и мудрость. Это идеальное время для духовных практик, медитаций, молитв. В это суперлуние Дев могут посетить интересные идеи и мысли, которые стоит записывать или запоминать.

Весы

У Весов ожидается снижение уровня удачи в самых разных сферах, особенно в делах и работе. Три надежных способа помогут людям этого Знака привлечь удачу и деньги, но очень важно подкрепить все это трудолюбием и внимательностью. Возможен обман и хитрость со стороны окружающих. При совершении покупок лучше считать сдачу более внимательно. Необходимо опасаться рисков и необдуманных действий.

Скорпион

8 апреля — неоднозначный день для Скорпионов. Это будет время, когда этих людей могут посещать очень важные мысли, касающиеся глобальных целей в жизни. Найти свое предназначение представителям этого Знака помогут три духовных способа. 8 числа могут открыться новые двери, ведущие к счастью и новым возможностям. Главное не переживать из-за мелочей и не отвечать негативом на негатив.

Стрелец

Стрельцам необходимо избавляться от негативных мыслей. Есть вероятность того, что в их жизни появятся люди-провокаторы, которые постараются насолить им, вставить палку в колеса. Все это может оставлять след на настроении, но лучше не давать себе повода злиться, иначе пойти крахом могут все запланированные дела. Стрельцам стоит проявлять больше самостоятельности 8 числа, не надеясь на помощь со стороны.

Козерог

Пришло время двигаться вперед. 8 числа Луна подарит Козерогам очень много энергии, которую стоит направить в правильное русло. В таких условиях важно помнить о том, как можно повысить энергетику и жизненный тонус. Астрологи советуют не бездельничать, поскольку лень и апатия могут стать для Козерогов камнем преткновения. В этот день нужно больше трудиться и меньше унывать.

Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечатьЧитать полностью

Водолей

8 апреля — идеальный день для любых духовных и материальных изменений, смены обстановки. Полезной будет мантра для привлечения благополучия, а также другие духовные практики. Это тот самый день, когда успех будет полностью находиться в руках сами Водолеев. Луна даст им силы, энергию, удачу. Нужно воспользоваться этими дарами так, чтобы не было сожалений на следующий день.

Рыбы

Рыбам стоит настроить себя на успех. В этом и будет заключаться главная подготовка для людей этого Знака. Сила самовнушения огромна, тем более в период такого большого всплеска энергетики со стороны Луны. 8 апреля можно как преуспеть, так и упасть вниз. Это может произойти в случае наличия страхов. Не стоит давать им свободу. Важно настроиться на то, что всё получится, тогда мечты обретут форму.

У многих из нас в этот день могут начаться всплески негатива. Заговоры от страха, тоски и уныния будут очень полезны впечатлительным людям. Не давайте плохим мыслям рушить ваши надежды и мечты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Луна, Астрология, Зодиак, Суперлуние, 8 апреля, Советы астрологов, Когда суперлуние в апреле, Суперлуние 8 апреля, Знаки Зодиаки, Как влияет Суперлуние.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
03 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
04 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
05 Зеленский пообщался с Помпео: детали разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины
Смог в Киеве: Укргидрометцентр отчитался о ситуации
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
&quot;Неделю начали лихо&quot;: НБУ выкупил $186 миллионов на валютном рынке
Нацбанк пополнил валютные резервы на $186 миллионов
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь