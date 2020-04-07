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Полнолуние 8 апреля: что категорически нельзя делать в этот день

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Полнолуние 8 апреля: что категорически нельзя делать в этот день
10:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Предлагаем узнать, что можно и нельзя делать 8 апреля, чтобы провести следующий месяц в довольстве и согласии с любимыми людьми.

Апрельское Полнолуние — судьбоносное событие, которое поставит каждого из нас перед серьезным жизненным выбором. 

Полнолуние — период обновления, преображения, быстрого роста и развития. 8 апреля 2020 года Луна выйдет на новый рубеж, а вместе с ней преобразимся и мы — как внешне, так и внутренне. При этом довольно сильным будет влияние Знака Весы (созвездия, в котором расположилась Луна) и Венеры (покровительницы Весов). Это положение придаст ценность любым переменам, происходящим в социальной и общественной жизни: впереди период судьбоносных вопросов, борьбы за власть и большой ответственности за свою жизнь, а также за жизни тех, кто от вас зависит. Как пережить эти и другие неприятности — узнаем у астрологов.

Полнолуние в Весах: что нужно сделать 8 апреля

Луна в Весах усилит путаницу и недопонимание, но при наличии четкого плана и заданной цели можно сотворить маленькое чудо: прояснить часть истины, замять недоразумения, получить разрешение, одобрение, достичь желаемого. Ключевую роль сыграет достигнутый в последние годы уровень осознанности и авторитета. Астрологи рекомендуют укреплять старые позиции и не начинать новых дел: 8 апреля прежние каналы поддержки и схемы удачи могут не работать. Но если вас потянет вперед к новым горизонтам, обязательно обращайте внимание на знаки судьбы и подсказки свыше. Особенно будьте внимательны к интуиции: она выручит и поможет в принятии серьезных решений.

Полнолуние в Весах призывает творить красоту, учиться видеть ее в повседневных вещах и ценить ее. Красота в такой день необходима для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Поэтому эксперты советуют повиноваться своему чувству прекрасного: творите, говорите о возвышенном, украшайте свой дом, работайте над собой и своей внешностью, чтобы обнажить внутреннюю красоту, привести в порядок мысли, избавиться от негативных эмоций, тревог и опасений.

Обязательно попросите прощения у родных и близких и простите сами. Для быстрого результата можно провести простой ритуал: напишите на листе все обиды, которые мешают счастливо жить, и сожгите его. Важно встретить Полнолуние в хорошем расположении духа, с улыбкой и легким сердцем. Прочтите с утра 8 апреля позитивные установки и поверьте, что все будет хорошо. Ведь сила слова в Полнолуние обретает колоссальную силу.

Полнолуние 8 апреля 2020 года: что делать нельзя

День превратится в настоящую карусель событий. Многие могут почувствовать себя белкой в колесе, и эти темпы нескоро сойдут на нет. Астрологи советуют набрать обороты и постараться влиться в новый ритм жизни. Не стоит поддаваться деструктивным мыслям, конфликтам, зависти и спорам. Негатив, проявленный 8 апреля, может отравить не только день Полнолуния, но весь последующий месяц.

Не рекомендуется выносить из дома личные вещи, давать деньги в долг или брать взаймы: можно надолго увязнуть в проблемах. Астрологи советуют не планировать ничего важного на ближайшие три дня: вам не удастся спокойно заняться работой. Этот период можно назвать очень шумным и динамичным. Если вы почувствуете, что не справляетесь со своими обязанностями, лучше отложить дела и отдохнуть. Вы сможете легко наверстать упущенное, когда негативные тенденции спадут.

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Не стоит ввязываться 8 апреля в финансовые и романтические авантюры, потому что высок риск запутаться в собственных приоритетах, свернуть не туда, лишиться стабильности. По возможности желательно отказаться от принятия ответственных решений, так как импульсивность может вынудить сделать ошибку.

Избегайте в среду общения с энергетическими вампирами. Интеракции с людьми, которые вам неприятны, могут надолго выбить из колеи. В Полнолуние будет то и дело возникать необходимость сгладить острые конфликты. Навыки дипломатии пригодятся всем, кто стремится положить начало прочному личному или деловому союзу, скорректировать в свою пользу баланс в альянсе или близком кругу.

Внутренние проблемы 8 апреля выйдут наружу и могут привести к дисгармонии, которая отразится на самочувствии, мироощущении и принятии решений. Во избежание проблем астрологи советуют прислушаться к рекомендациям и обратить взгляд на себя. Сделайте над собой небольшое усилие, чтобы сдержать негатив и увидеть просвет впереди.

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