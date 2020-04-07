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У центральной инфекционной больницы Николаева нету средств на зарплаты сотрудников

У центральной инфекционной больницы Николаева нету средств на зарплаты сотрудников
15:32 Сегодня Телеграф Фото: nszu.gov.ua

Новости Украины:Николаевский инфекционный центр не имеет средств на выплату зарплаты сотрудникам.

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (бывшая областная инфекционная больница) Светлана Федорова утверждает, что у больницы сейчас нет средств на выплату зарплаты сотрудникам.

Об этом она сообщила в комментарии в Facebook.

"На сегодняшний день у нас все печально: Национальная служба здоровья (НСЗУ) пока ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет", - сообщила Федорова.

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Она также отметила, что по непонятным причинам им отказали в пакете "амбулаторном". Даже если потом НСЗУ выделит деньги, то все равно не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, добавила Федорова.

По мнению главного врача, в условиях "деньги за пациентом" центр работать не может и не должен.

"И если нас не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра", - отметила Федорова.

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Как уже сообщалось, Николаевский областной совет выделил 10 млн грн на доплату медикам, однако до сих пор эти средства до больницы не дошли, из-за недоразумений с облгосадминистрацией.

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Николаев, Больница, Николаевская ОГА, Светлана Федорова.
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