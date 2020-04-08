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Среда, 08.04.2020
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Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля

Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля

Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля
07:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 8 апреля судили о весне и о том, когда сажать ранний картофель и стоит ли выставлять пчел на пасеке.

Традиции на 8 апреля

Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки. Иногда его называют и благовестником, поскольку именно он принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя.

С этим днем связано и такое поверье: все, что родится в эти дни (их обыкновенно называют благовестивши), непременно будет всегда с каким-либо телесным недостатком. Подобного же рода поверья существовали в простонародье и относительно людей, рождающихся в день Рождества Христова.

В простонародье даже смеялись над теми, кто родился в этот праздник, и думали, что из таких людей никогда ничего путного не выйдет, а став взрослыми, они будут страшными злодеями-родителеубийцами. Говорили: "Что ни родится на день Гаврила - уродливо и неспоро". Если в этот день бывал светлый восход солнца, убирали всю санную сбрую и говорили: "Выверни оглобли".

В этот день полагалось закончить последнюю пряжу, потому что считалось, что работа в последующие дни пойдет не впрок, а неотложные дела в поле и в огороде не дадут засидеться за прялкой. Поэтому говорили: "Весной день долог, а нитка коротка", - пряха-ленивица просто не успеет спрясть ее до страдной поры. Считалось, что на такую пряху может напасть сухота - болезнь, при которой немели и отнимались руки.

Приметы на 8 апреля

Опаивает почва, зацветает красная верба, раскрывает почки черемуха. Развертывает почки тополь.

Знаменательные события в истории: 8 апреля 2020 года

Если зазеленела черемуха - пора сажать ранний картофель.

Заморозки на Архангела Гавриила - весна будет долгой и холодной.

Какова погода на Гавриила, такова и на Сергия Радонежского (8 октября).

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Праздник, Приметы, Обряды, 8 апреля, День Гавриила, Гавриил Благовест.
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