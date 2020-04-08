Скачать
Среда, 08.04.2020
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля

Как самоизоляция и карантин влияют на биополе человека

Смотрите фото (3)
Как самоизоляция и карантин влияют на биополе человека
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты расскажут вам о том, как постоянное нахождение в четырех стенах влияет на человека.

Карантин и самоизоляция в плане энергетики не приводят ни к чему хорошему. 

Забота о своем здоровье на простой изоляции не заканчивается. Важно следить за своим настроением и стремиться к внутренней гармонии. Эксперты ВОЗ советуют медитировать во время карантина. Эта методика будет очень полезной для любого человека, особенно для впечатлительных личностей. Медитации повышают энергетику и благотворно влияют на психологическое состояние человека.

Повышение уровня стресса

Конечно же, в изоляции люди начинают больше нервничать. Кто-то сам паникует, кого-то заражают негативные новости, негативные люди. Очень важно как можно больше общаться с теми, кто позитивен и оптимистичен.

Вторая причина стресса и раздражительности состоит в малой подвижности и недостатке свежего воздуха. Из-за неподвижности повышается уровень гормона стресса. Понизить его можно простыми физическими упражнениями. Старайтесь выполнять их хотя бы раз в день. Можно начать с десятиминутной разминки, а потом увеличить количество упражнений. Очень полезной будет йога.

Закрытие чакр

Открыть закрытые чакры можно различными способами, о которых мы рассказывали ранее. В стрессовых ситуациях и в окружении негатива очень сложно настроиться на позитивный лад, но необходимо это сделать.

Можно найти развлечения себе по душе, а можно просто заняться работой или учёбой. Если вы на каникулах или не можете работать дома, то попробуйте начать изучать что-то новое. Стоит также постоянно менять вид деятельности, чтобы не сходить с ума от скуки и безделья, ведь так ваши чакры смогут легче поглощать позитивную энергию Вселенной.

Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?Читать полностью

Ухудшение самочувствия

Стресс и угнетенное настроение снижают уровень энергетики. Важно, чтобы он был высоким, иначе можно почувствовать ухудшение общего самочувствия. В условиях карантина человек быстрее устает, быстрее выходит из себя, потому что его биополе ослабевает.

Это замкнутый круг, ведь плохое состояние и негативные мысли снижают энергетику, а слабое биополе порождает неприятности физического и ментального характера. Это еще раз указывает на то, что нужно больше расслабляться и стараться следовать здравому смыслу. Конечно же, карантин и самоизоляция снижают энергетику человека, но это не значит, что нельзя с этим бороться. Оставайтесь на воле позитива.

Многие люди из-за недостатка общения начинают искать его в интернете, но нельзя забывать о том, что сеть полна энергетических вампиров. Ранее эксперты рассказывали о том, как можно распознать такого человека. Старайтесь остерегаться общения с токсичными людьми, потому что они могут усугубить и без того сложную ситуацию с энергетикой в период карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Самоізоляція, Биополе каждого человека, Биополе, Пандемия коронавирус, Как карантин влияют на биополе человека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
02 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
03 Рецидив Covid-19: нардепа Скороход и ее ребенка забрали в больницу
04 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
05 В каких случаях пенсионеры могут ходить на работу во время карантина: В Кабмине объяснили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь