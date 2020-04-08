Полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Новости Украины:Полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и лишили воинского звания.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, который с 2014 по 2016 год находился в плену боевиков "ДНР".

"13 лет заключения. Именно на столько 7 апреля 2020г осудили полковника-разведчика Ивана Безъязыкова судьи Шевченковского суда Киева", - сообщает "Медийная инициатива за права людей" на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на среду.

Вместе с тем, в Офисе генпрокурора в среду утром без упоминания имен сообщили, что Шевченковский районный суд Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 УК Украины) полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания.

"Установлено, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014г на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе". Этот подраздел "ДНР" был создан и контролировался должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Офиса генпрокурора напомнили, что судебный процесс над полковником ВСУ длился с августа 2017 года.

"В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Безъязыков – кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. По словам жены Безъязыкова Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014 года. 5 июля 2016 года Безъязыков был освобожден из плена боевиков.

В декабре 2016 года следователи Службы безопасности Украины задержали Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ, ему было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело Безъязыкова по существу 18 августа 2017 года.