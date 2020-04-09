Матрена настовица: приметы и обряды 9 апреля

Новости Украины:По приметам на 9 апреля судили о погоде и об урожае.

Традиции на 9 апреля

Святая покровительница этого дня почиталась как заступница хороших хозяек. Чтобы в доме все было благополучно, а работа удавалась - непременно шли в церковь и ставили свечу святой Матроне. В этот день в последний раз выходили на наст отбеливать холсты, а ткачихи всегда просили благословения на свое дело у Матроны.

Этот день называли еще и настовицей или наставницей - так называли чибисов, возвращавшихся домой к этому дню. В этот день еще бывают сильные заморозки, снег схватывает ледком, который под лучами весеннего солнца быстро тает, а прилетевшие из дальних краев птицы вовсю радуются весне.

Говорят, что щука хвостом лед разбивает, а овсянка поет: "Покинь санки, возьми воз!" 9 апреля называли еще полурепницей, поскольку в этот день, как правило, перебирали репу: отбирали корнеплоды на семена, хорошо сохранившиеся перекладывали соломой, чтобы овощи лучше сохранились, а из поврежденных и подгнивших что-нибудь готовили и ели.

Приметы на 9 апреля

Как третья хвоя падет, так через две недели и река пойдет.

Сходит последний снежный наст.

Чибис кричит с вечера - к ясной погоде.

Чибис наст на полях укрепляет, щука лед хвостом разбивает.

Чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде.

Чайки прилетели - лед пойдет.

Чибис на клюве воду принес (скоро пойдет первый весенний дождь).