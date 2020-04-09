Вербное воскресенье в 2020 году: что можно и что нельзя делать

Новости Украины:В Вербное воскресенье существуют не только традиции, но и запреты, которые позволяют не оступиться и не разгневать Высшие Силы.

Великий праздник верующие отмечают за неделю до начала Пасхи.

В 2020 году Вербное воскресенье приходится на 12 апреля, однако масштабное празднование вряд ли будет возможно. В связи с непростой обстановкой и запретом на посещение людных мест верующим придется пересмотреть ежегодную традицию посещения церквей и храмов. Эксперты рекомендуют молиться дома перед образами, не подвергая себя опасности заражения. В этот день, тем не менее, верующие будут соблюдать предписания церкви, чтобы не останавливаться в духовном развитии.

Что можно делать в праздник

По традиции утром в праздник Вербного воскресенья верующие направляются в церкви на службы, чтобы вознести Господу и святым благодарственные молитвы, а также освятить веточки вербы. Прошлогодние веточки сжигают и заменяют их новыми. В условиях карантина освятить веточки можно будет самостоятельно.

В Вербное воскресенье устраивают праздничные обеды, и хотя пост продолжается, верующим дозволяется выпить красного вина для причастия. Продукты после трапезы по традиции не выбрасывают, а отдают излишки нуждающимся. 12 числа верующие смогут побаловать себя и близких рыбными блюдами, а также полакомиться морепродуктами.

Вербное воскресенье — радостное время. Верующие возносят молитвы за здравие и просят у высших сил благословения для себя и для тех, кто дорог сердцу.

В праздничный день соблюдают и народные обычаи. Считается, что вербными ветками нужно символически побить домочадцев, чтобы избавить их от болезней и хворей. Также можно вбить в стену ивовый колышек: по поверьям он защищает покой семьи.

Вербное воскресенье — особенный день, когда любые искренние и добрые желания исполняются. В народе принято молиться о даровании долгожданного потомства, и женщины, мечтающие познать радость материнства, возносят свои просьбы высшим силам.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Праздничный день — не время для выяснения отношений. 12 апреля верующие не бранятся, не распространяют сплетни и стараются не обидеть окружающих словами и действиями.

Также в праздничный день верующие стараются не работать. Все дела откладывают, чтобы посвятить время семье и молитвам, очищающим души от негатива.

12 апреля не стоит устраивать шумных гуляний, играть и смотреть телевизор. Дозволяется включать передачи православного характера.

В день праздника не принято грустить, и священнослужители напоминают, что в этого время не устраивают поминальных обедов: их переносят на одну из родительских суббот.

Несмотря на то, что обстановка не позволяет посещать храмы и церкви, верующие смогут вознести общую молитву о здравии и в день великого праздника попросить Высшие Силы исцелить заболевших, а также отвести болезни от всех живущих на земле. Проведите праздник в кругу семьи, чтобы укрепить родственные узы и противостоять любым невзгодам.