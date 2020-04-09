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Как правильно и с пользой провести время на карантине

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Как правильно и с пользой провести время на карантине
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В самоизоляции могут появляться проблемы эмоционального характера, которые негативно отразятся на отношениях с близкими.

Ввиду последних событий, связанных с пандемией, эксперты советуют людям оставаться дома. 

Обычно, когда люди слишком долго находятся вместе в запертом помещении, это в какой-то момент начинает негативно отражаться на их коммуникации и настроении. В такие периоды полезно следить за лунным календарем, который расскажет, чего можно ожидать, но еще лучше будет вкупе с этим стараться следовать рекомендациям, описанным ниже.

Как не ругаться

Наибольшую опасность представляет собой нервное напряжение, которое передается от человека к человеку моментально. Очень важно поддерживать друг друга и оказывать посильную помощь. Нужно стараться не паниковать и не критиковать друг друга. Пока близкие заперты в одном помещении, им необходимо каким-то образом делиться друг с другом позитивными эмоциями.

Следует найти совместные дела, чтобы не отдаляться, но и уметь давать свободу близким. Это будет проверкой отношений на прочность. Чтобы эта проверка не стала последней, нужно помнить о том, что все мы имеем свои пороки и слабости, с которыми необходимо мириться.

Сохранить хорошее настроение поможет стабилизация энергетических потоков. Добиться этого можно посредством уборки по правилам фэн-шуй, перестановки мебели или использования простых оберегов для дома и семьи. Эксперты утверждают, что стабилизировать энергетику дома можно посредством проветривания.

Как заставить себя заниматься делами

Это будет ленивое время, в которое многим захочется отдохнуть, но крайне важно, чтобы простая релаксация не превращалась в безделье. Тут важен правильный настрой, которого можно добиться посредством постановки важных задач на каждый день. Необходимо придумать себе работу, если таковой нет. Каждый день у вас должен быть под рукой список дел. Если его не будет, есть шанс, что вам захочется предаваться унынию и безделью.

Заниматься делами можно только при наличии сил, так что постарайтесь чаще делать простые физические упражнения, слушать любимую музыку и заниматься медитациями для снятия стресса и усталости. Также полезными будут и средства открытия чакр — энергетических центров нашего организма, которые отвечают за связь с центром изобилия Вселенной и дают нам жизненные силы.

Также очень важно, чтобы дела и домашняя работа доставляли удовольствие. Необходимо постараться сделать из каждого обязательного дела позитивный ритуал. Особенно важным это будет для детей, которые быстро теряют всякое желание заниматься чем-то по дому.

Необходимо также сохранять рабочий график. Ложитесь и вставайте так, словно вы все еще ходите на работу. Это позволит вашему телу оставаться в тонусе намного дольше. Если изоляция продлится не пару недель, а дольше, то подобная методика точно будет крайне полезной.

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Как проводить время с пользой

Самый лучший метод — просто заниматься побольше любимыми делами. Важно уметь отвлекаться от дурных мыслей при помощи увлечений и хобби. Этот период времени будет хорош для всех, кто может работать дома, но тем, кто полностью свободен, тоже удастся провести время с пользой. Пока вы на отдыхе, можно заняться саморазвитием, попробовать сделать то, что вы давно хотели, но не могли из-за недостатка времени.

Можно обратиться за помощью к интернету в изучении языков или в повышении квалификации. Найти способы приобретения знаний несложно, но и тут очень полезно избавиться от негативных эмоций. Важно подходить ко всему с позитивным настроем. Также стоит помнить, что безделье заставляет людей чаще думать о плохом, что неприемлемо в таких условиях.

Пусть время самоизоляции станет для вас способом стать лучше. Если вам придется сидеть все это время в уединении, то можно воспользоваться лучшими заговорами, обрядами и талисманами на любовь. Найти вторую половинку и источник общения помогут социальные сети.

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Психология, Карантин, Самоізоляція, Пандемия коронавируса, Чем заняться на карантине, Чем заняться дома, Оставайся дома, Психология самоизоляции.
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