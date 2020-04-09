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Пасха на карантине: МВД и церковь согласовали формат праздника

Пасха на карантине: МВД и церковь согласовали формат праздника
08:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:МВД и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи.

В МВД заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины по итогам онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

В частности, сообщается, что богослужения в храмах на Пасху 2020 будут проводиться, однако с участием не более десяти человек.

"Для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах Богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию", - говорится в сообщении.

Также, обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя. При этом, верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствии проведения богослужений.

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"Но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших Храмах и одной в Храмах меньшего размера, не учитывая Священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей", - отметили в МВД.

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Для проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзин будет несколько возможностей, которые, по мнению МВД, позволят минимизировать количество контактов между людьми.

"В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или же в магазины, для освящения там пасок, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятит их", - сообщили в министерстве.

В МВД также отметили, что в случае попыток верующих посещать церковь, полицейские патрули "толерантно и взвешенно" будут разъяснять необходимость выполнения правил карантина. Также, как отметили в ведомстве, для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей.

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Кроме этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий отдельно сообщил, что правительство разработало схему бесплатной доставки уже освященных куличей "Укрпочтой". Со следующей недели куличи будут доставлять во все регионы страны.

Ранее сообщалась, что президент Владимир Зеленский и блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудили формат праздничных богослужений во время действия карантинных ограничений.

Напомним:

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МВД, Церковь, Карантин, Коронавирус, Пасха, ПЦУ.
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