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Четверг, 09.04.2020

Американские ученые показали, как COVID-19 "атакует" легкие (Видео)

Американские специалисты из больницы при Университете Джорджа Вашингтона благодаря виртуальной реальности показали, как новый коронавирус (COVID-19) постепенно распространяется в легких человека. Об этом сообщает Sky News. "Американские исследователи впервые использовали виртуальную реальность для того, чтобы показать, как коронавирус атакует легкие и убивает людей", - говорится в сообщении. Как сообщает Sky News, университетские специалисты сделали анимацию на основе полученных данных от первого пациента, попавшего к ним с коронавирусом в середине марта. По словам доктора Кита Мортмана, на кадрах отчетливо видно, что COVID-19 наносит вред не только какой-то отдельной части легких, а распространяется по всем им. Обычно кислород попадает через трахею в легкие, откуда начинается процесс его транспортировки кровью к сердцу и по всему телу. При коронавирусе болезнь останавливает проход кислорода к самим легким, что приводит к эффекту домино для остальной части человеческого тела. Именно поэтому люди с тяжелой формой болезни требуют подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, ведь самостоятельно они не могут наполнять легкие кислородом. Как сообщалось, в мире на коронавирус заболели уже 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 — умерли.
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Вирус, Легкие, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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