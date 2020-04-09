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Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019

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Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
11:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во избежание проблем эксперты предлагают узнать, как следить за ситуацией в мире без вреда для себя и своей психики.

Коронавирусная паника может навредить больше, чем сама эпидемия. Поэтому считаем важным рассказать, как правильно читать новости, чтобы не навредить себе и уменьшить внутреннюю тревогу.

В свете происходящих событий многие люди беспокоятся за свое здоровье и здоровье близких, и эта тревога оправдана. Но чем дольше будет буйствовать эпидемия, тем сильнее будет тревожность и тем шире будет круг людей, страдающих ипохондрическим синдромом. Угроза коронавируса когда-нибудь спадет, а вот тяжелые переживания могут остаться надолго. 

Сейчас мы все переживаем сложное время, но есть способы вынести из этого максимальную пользу, если мы с вами сможем адаптироваться к происходящему.

Начать стоит с того, чтобы разрешить себе тревожиться. Для беспокойства есть причина, жизнь меняется, растут чувствительность и беспомощность. Ситуация требует адаптации, поэтому перестаньте себя упрекать за страх, не стремитесь его игнорировать. Мы живем в изменчивом мире, и тревожность — наш помощник, который помогает встроиться в систему.

Организуйте входящую информацию. Не читать новости о коронавирусе вряд ли получится. От реальности сейчас не сбежать, но и делать ее более мрачной не стоит. Выберите официальные источники, которым можно доверять, и читайте их в определенное время. Верьте статистике.

Дозируйте поступающую информацию. Паника вызвана эмоциональным заражением. Когда все вокруг охвачены страхом, трудно не поддаться. Сейчас ваша главная задача — дозировать всю информацию и контролировать негативный поток. Соприкосновение с пугающей информацией и новостями лишь усиливает тревогу и ничем не помогает. Задумайтесь: кардинально ничего не поменяется, если вы перестанете каждый час просматривать новостную ленту, где появляются новые данные, сводки и цифры. Но вам точно станет спокойнее, если вы немного абстрагируетесь от всеобщей паники.

Тестируйте реальность через людей, менее тревожных, чем вы. Многие живут с высоким уровнем фоновой тревоги. По телевизору говорят "в мире твориться настоящий ужас", и они соглашаются с этим, потому что им не по себе. У такой группы лиц присутствует тревожный базовый фон; у многих из них еще до пандемии все было плохо. Но выход есть — общение с более эмоционально стойкими людьми.

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Защитите себя от паники. Не смотрите новости, если понимаете, что из-за них начинаете паниковать. Если вы будете много работать, общаться с близкими или продумывать, чем заполнить день, у вас не останется времени на просмотр новостей. Бесконечный серфинг новостной ленты — зависимость, которая вызывает скачок адреналина. Выстройте режим дня, и тогда тревожность снизится. Найдите то, что будет для вас полезно: прочтите интересную книгу, скачайте фильм, который давно хотели посмотреть, поиграйте с детьми, — и выделите на просмотр новостей ограниченное время, например, полчаса в день.

Разделите переживания с близкими людьми. Не игнорируйте свои переживания, учитесь отвлекаться: управляйте вниманием, организуйте коммуникацию с другими людьми (дистанционным способом, если они с вами не живут). В стрессе хочется быть в социуме, объединиться с близкими — так можно ощутить поддержку, которая сейчас нужна каждому из нас как никогда.

Весь мир объединен единой проблемой. Нам важно приспособиться к новым условиям. К вынужденной изоляции нужно подойти осознанно, ведь соблюдая принудительные меры, мы спасаем мир. Какой будет жизнь после окончания эпидемии и кризиса, зависит от нас. Если мы будем придерживаться базовых правил и сдержим панику, то обязательно преодолеем это испытание. Поэтому будьте ответственны и не доводите себя.

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