Как украинская ракета Нептун пролетела 100 км и поразила цель на море (Видео)

Портал Defense Express опубликовал видео с испытаний украинской крылатой ракеты РК360-МЦ Нептун, которые прошли 2 апреля на полигоне Алибей под Одессой. Ракета на скорости до 1000 км/ч летела на низкой высоте над морем по сложному маршруту, минуя контрольные точки. Полет контролировали с помощью инерциальной системы наведения, глобальной системы спутникового позиционирования и радиовысотомера. Сопровождали ракету два истребителя Су-27. На расстоянии 100 км от места запуска Нептун поразил цель, которой выступила сетка на несамоходной барже. В реальных условиях это был бы борт боевого корабля. "Мы получили положительные результаты попадания. Я приветствую все наши коллективы, которые вложили много труда в эту прекрасную техническую победу", - заявил конструктор -генеральный директор бюро"Луч" Олег Коростелев.