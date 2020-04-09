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Четверг, 09.04.2020

Как украинская ракета Нептун пролетела 100 км и поразила цель на море (Видео)

Портал Defense Express опубликовал видео с испытаний украинской крылатой ракеты РК360-МЦ Нептун, которые прошли 2 апреля на полигоне Алибей под Одессой. Ракета на скорости до 1000 км/ч летела на низкой высоте над морем по сложному маршруту, минуя контрольные точки. Полет контролировали с помощью инерциальной системы наведения, глобальной системы спутникового позиционирования и радиовысотомера. Сопровождали ракету два истребителя Су-27. На расстоянии 100 км от места запуска Нептун поразил цель, которой выступила сетка на несамоходной барже. В реальных условиях это был бы борт боевого корабля. "Мы получили положительные результаты попадания. Я приветствую все наши коллективы, которые вложили много труда в эту прекрасную техническую победу", - заявил конструктор -генеральный директор бюро"Луч" Олег Коростелев.
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ВСУ, Ракета, Нептун, Испытания ракеты, РК360-МЦ Нептун.
13:01 Сегодня Телеграф
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