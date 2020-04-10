Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

В православии в этот день почитают преподобного Илариона Нового, который с юности избрал для себя иноческое житие. На протяжении многих лет он боролся с плотской страстью и пребывал в безмолвии. Превзойдя многих монахов добродетельной жизнью, он получил сан пресвитера и был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (Малая Азия).
За свою жизнь Иларион совершил много чудес и исцелений. Молитвой и словом он избавил нивы и виноградники от вредителей – животных и насекомых, во время засухи низвел на землю дождь и остановил град, исцелил многих людей, одержимых бесом, слепых, увечных.
По некоторым сведениям, преподобный Иларион жил в конце VII – начале VIII века в период правления императора Льва III Исавра – противника святых икон. За почитание иконы Спасителя святой принял мучения и был убит.
В народе это был женский праздник, символом которого была трава мать-и-мачеха. И не удивительно, ведь именно при помощи этой травы сегодня каждая женщина может сотворить чудо.
Сегодняшний женский праздник — это последний день в году, когда цветы мать-и-мачехи еще имеют силу. Завтра они будут обычной лекарственной травой без чудодейственных свойств. Поэтому именно сегодня женщинам нужно отправляться на луга и собирать мать-и-мачеху.
Приметы на 10 апреля говорят, что каждая женщина сегодня может подарить здоровье любому человеку, если сплетет венок из мать-и-мачехи и подарит его.
Кроме того, сегодня положено всю семью, особенно детей, почить чаем из мать-и-мачехи, чтобы они весь год были здоровы и не болели.
Категорически нельзя делать в этот женский праздник:
нельзя ссориться и ругаться;
нельзя браниться;
нельзя обижать другого человека;
нельзя причинять зло и думать плохое.
Приметы на 10 апреля говорят, что если сегодня поссориться с человеком, то ты с ним больше никогда не помиришься. Так могут расстаться даже муж с женой или брат с сестрой.
Прозвище "выверни оглобли" святой Илларион получил на Руси из-за того, что погода ко дню его памяти становится совсем теплой. Даже если снег долежал до 10 апреля, то скоро он точно полностью растает. Поэтому пора из саней выворачивать оглобли и отправлять зимний транспорт на поветь. Ещё в этот день ходили очищать пруды, скинувшие ледяной покров.
Народные приметы
Дождь – к урожайному году.
Услышать глухие и продолжительные раскаты грома – к затяжным дождям.
Утром туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.
Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.
Чибисы низко летают и кричат – к засушливому лету.
Если поссориться с человеком у воды, то он станет твоим злейшим врагом.
Попадешь сегодня под дождь — богатым станешь.
Сон с 9 на 10 апреля не является вещим, но, несмотря на это, если его правильно расшифровать, то можно узнать много интересного.