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Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

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Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Приметы на 10 апреля говорят, что это женский праздник, когда каждая женщина получает чудодейственную силу.

В православии в этот день почитают преподобного Илариона Нового, который с юности избрал для себя иноческое житие. На протяжении многих лет он боролся с плотской страстью и пребывал в безмолвии. Превзойдя многих монахов добродетельной жизнью, он получил сан пресвитера и был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (Малая Азия).

За свою жизнь Иларион совершил много чудес и исцелений. Молитвой и словом он избавил нивы и виноградники от вредителей – животных и насекомых, во время засухи низвел на землю дождь и остановил град, исцелил многих людей, одержимых бесом, слепых, увечных.

По некоторым сведениям, преподобный Иларион жил в конце VII – начале VIII века в период правления императора Льва III Исавра – противника святых икон. За почитание иконы Спасителя святой принял мучения и был убит.

В народе это был женский праздник, символом которого была трава мать-и-мачеха. И не удивительно, ведь именно при помощи этой травы сегодня каждая женщина может сотворить чудо.

Сегодняшний женский праздник — это последний день в году, когда цветы мать-и-мачехи еще имеют силу. Завтра они будут обычной лекарственной травой без чудодейственных свойств. Поэтому именно сегодня женщинам нужно отправляться на луга и собирать мать-и-мачеху.

Приметы на 10 апреля говорят, что каждая женщина сегодня может подарить здоровье любому человеку, если сплетет венок из мать-и-мачехи и подарит его.

Кроме того, сегодня положено всю семью, особенно детей, почить чаем из мать-и-мачехи, чтобы они весь год были здоровы и не болели.

Категорически нельзя делать в этот женский праздник:

  • нельзя ссориться и ругаться;

  • нельзя браниться;

  • нельзя обижать другого человека;

  • нельзя причинять зло и думать плохое.

  • Приметы на 10 апреля говорят, что если сегодня поссориться с человеком, то ты с ним больше никогда не помиришься. Так могут расстаться даже муж с женой или брат с сестрой.

Прозвище "выверни оглобли" святой Илларион получил на Руси из-за того, что погода ко дню его памяти становится совсем теплой. Даже если снег долежал до 10 апреля, то скоро он точно полностью растает. Поэтому пора из саней выворачивать оглобли и отправлять зимний транспорт на поветь. Ещё в этот день ходили очищать пруды, скинувшие ледяной покров.

Знаменательные события в истории: 10 апреля 2020 года

Народные приметы

  • Дождь – к урожайному году.

  • Услышать глухие и продолжительные раскаты грома – к затяжным дождям.

  • Утром туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.

  • Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.

  • Чибисы низко летают и кричат – к засушливому лету.

  • Если поссориться с человеком у воды, то он станет твоим злейшим врагом.

  • Попадешь сегодня под дождь — богатым станешь.

Сон с 9 на 10 апреля не является вещим, но, несмотря на это, если его правильно расшифровать, то можно узнать много интересного.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 10 апреля, Илларионов день.
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