Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

Новости Украины:Приметы на 10 апреля говорят, что это женский праздник, когда каждая женщина получает чудодейственную силу.

В православии в этот день почитают преподобного Илариона Нового, который с юности избрал для себя иноческое житие. На протяжении многих лет он боролся с плотской страстью и пребывал в безмолвии. Превзойдя многих монахов добродетельной жизнью, он получил сан пресвитера и был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (Малая Азия).

За свою жизнь Иларион совершил много чудес и исцелений. Молитвой и словом он избавил нивы и виноградники от вредителей – животных и насекомых, во время засухи низвел на землю дождь и остановил град, исцелил многих людей, одержимых бесом, слепых, увечных.

По некоторым сведениям, преподобный Иларион жил в конце VII – начале VIII века в период правления императора Льва III Исавра – противника святых икон. За почитание иконы Спасителя святой принял мучения и был убит.

В народе это был женский праздник, символом которого была трава мать-и-мачеха. И не удивительно, ведь именно при помощи этой травы сегодня каждая женщина может сотворить чудо.

Сегодняшний женский праздник — это последний день в году, когда цветы мать-и-мачехи еще имеют силу. Завтра они будут обычной лекарственной травой без чудодейственных свойств. Поэтому именно сегодня женщинам нужно отправляться на луга и собирать мать-и-мачеху.

Приметы на 10 апреля говорят, что каждая женщина сегодня может подарить здоровье любому человеку, если сплетет венок из мать-и-мачехи и подарит его.

Кроме того, сегодня положено всю семью, особенно детей, почить чаем из мать-и-мачехи, чтобы они весь год были здоровы и не болели.

Категорически нельзя делать в этот женский праздник:

нельзя ссориться и ругаться;

нельзя браниться;

нельзя обижать другого человека;

нельзя причинять зло и думать плохое.

Приметы на 10 апреля говорят, что если сегодня поссориться с человеком, то ты с ним больше никогда не помиришься. Так могут расстаться даже муж с женой или брат с сестрой.

Прозвище "выверни оглобли" святой Илларион получил на Руси из-за того, что погода ко дню его памяти становится совсем теплой. Даже если снег долежал до 10 апреля, то скоро он точно полностью растает. Поэтому пора из саней выворачивать оглобли и отправлять зимний транспорт на поветь. Ещё в этот день ходили очищать пруды, скинувшие ледяной покров.

Народные приметы

Дождь – к урожайному году.

Услышать глухие и продолжительные раскаты грома – к затяжным дождям.

Утром туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.

Чибисы низко летают и кричат – к засушливому лету.

Если поссориться с человеком у воды, то он станет твоим злейшим врагом.

Попадешь сегодня под дождь — богатым станешь.

Сон с 9 на 10 апреля не является вещим, но, несмотря на это, если его правильно расшифровать, то можно узнать много интересного.