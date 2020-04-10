Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди

Новости Украины:Погода в Украине в пятницу, 10 апреля, неожиданно испортится - местами пройдут небольшие дожди.

В ближайшие сутки, 10 апреля, погоду большинства областей в Украине будет определять малоактивный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр в четверг.

Ночью в северной части, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях 1-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем в западных и северных областях 9-14° тепла, на остальной территории 15-20°, на юге Одесской области до 23°; в высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве - местами небольшой дождь; температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 апреля самая высокая температура днем была 24,1 в 1973г., самая низкая ночью -7,2 в 1929г.

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, влажный атмосферный фронт будет пересекать Украину в пятницу. Он и приведет к дождям и похолоданию. На Западе и Севере дождь упадет преимущественно ночью и утром, а днем фронт пойдет дальше, в восточном направлении.

Температура воздуха, поскольку фронт холодный, несколько снизится в северных и западных областях, до +11...+15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится – +15...+22 градуса.

Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11...+12 градусов, также усилится ветер.

Прогноз погоды на пятницу, 10 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Суммы – +11...+13

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +11...+13

В субботу, 11 апреля, в Украине без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных западных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5; днем 9-14° тепла, на северо-востоке страны 6-11°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, на почве заморозки 0-3; днем 11-13° тепла.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

12 апреля малооблачно. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью ожидаются сильные заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла, в западных областях 12-17°, на Закарпатье до 20°.

В Киеве и столичном регионе 11-12 апреля сухо. Температура ночью 11 апреля 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, 12 апреля сильные заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

13 апреля в Украине без осадков, днем в западных, Житомирской областях небольшой дождь; температура ночью 1-7° тепла, днем 12-18°, на западе до 20°; в восточной части ночью сильные заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.

В Киеве и Киевской области 13 апреля без осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°. 14 апреля дождь и мокрый снег; снижение температуры ночью и днем до 2-7° тепла.

14 апреля ночью в западных и северных областях, днем в Украине дождь и мокрый снег; снижение температуры ночью и днем до 1-7° тепла, днем на юге и юго-востоке 8-14°; в Карпатах ночью и днем заморозки 0-4°.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.