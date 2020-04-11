У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие - это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.
Судьба Кирилла складывается в зависимости от того, какая стороны характера возьмет верх. Так, Кирилл может зациклиться на своей положительности, зазнаться и стать в итоге эгоистом.
Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.
Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.
В компании приятелей Кирилл, напротив, стремится властвовать. Он азартно спорит, подбивает друзей на авантюры. В работе Кириллу нужна ясная цель, тогда этот мужчина в состоянии правильно подать себя. В противном случае Кирилл может быть претенциозен и ленив. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками или судьями. Однако для достижения значимых успехов Кириллу требуется преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте, не плыть по течению.
Кирилл стремится быть везде первым. У него есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Он обладает такими полезными качествами, как самостоятельность, способность к терпеливому труду, умение вести беседу, общаться и находить нужных людей. Ему присуща завидная работоспособность. Порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности. Этот мужчина не любит проигрывать даже в шуточном споре, любит красоваться своими знаниями и способностями. Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.
Все в своей жизни Кирилл выбирает с оглядкой на окружающих - как они на это посмотрят, как скажут, как оценят. И жену, и машину, и место отдыха. Его жене стоит учесть эти особенности поведения Кирилла, чтобы брак был в радость, а не в тягость. С детьми Кирилл не особо любит возиться.
Поздравления
Наш Кирилл отмечает именины,
В доме шум, веселье, шутки, смех,
Поздравления звучат красивые,
Улыбается тебе с утра успех.
Желаем счастья в жизни много – много,
Пусть будет светлою всегда дорога,
Пусть радуют тебя новости каждого дня,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
Сегодня ангел тебя коснется,
И счастье мило улыбнется,
Ты именинник, Кирилл, поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.
Всех благ тебе, удачи и добра,
Чтобы судьба счастливою была,
Чтоб все проблемы решались легко,
Чтоб в жизни все было хорошо.
С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил –
Чудесно, весло и сладко!
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе все удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!
Сегодня ангел тебя коснется,
И счастье мило улыбнется,
Ты именинник, Кирилл, поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.
Всех благ тебе, удачи и добра,
Чтобы судьба счастливою была,
Чтоб все проблемы решались легко,
Чтоб в жизни все было хорошо.
С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,
От всей души удачи желаем,
Пусть будет светлою твоя судьба,
Пускай везет во всем, всегда.
Будь здоров, никогда не болей,
Оптимистом будь, о прошлом не жалей,
Пусть сладкой будет жизнь твоя,
Пусть полной чашей будет дом всегда.
Как же много добрых слов о нём,
И в душе разносится: "Кирилл!"
Раздается праздничная песнь,
И звучат торжественно слова:
Лёгких троп желаем в этот день,
Ласки, верности, душевного тепла...
Дорогой наш друг, Кирилл,
Ты себе уже налил?
Что ж, тогда тебе, дружок,
Прочитаем поздравок:
Будь всегда силен во всем,
Утром, вечером и днем,
Будь умен, как Ньютон был,
Чтоб любой с тобой дружил,
Чтобы весел был, игрив,
И красив, но не спесив,
Чтоб девчонки, как всегда,
Целовали, и еда
В холодильнике твоем
Была вечером и днем,
Утром тоже, я забыл,
Чтобы рубль в кармане был!
Живи и радуйся на полные карманы,
"Учись, учись, учись..." - как Ленин говорил.
Пусть на душе твоей залечатся все раны,
И помни, мы с тобой всегда, Кирилл.
Старайся быть веселым, не занудным,
Не забывай: любовь - важнейшее из всех мерил!
Поэтому люби тогда, когда и трудно,
Всех благ тебе, наш дорогой Кирилл.