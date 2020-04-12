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Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:С этим днем связано множество церковных традиций.

12 апреля — последний день перед началом Страстной недели. Согласно Писанию, в последнее воскресенье перед самыми страшными событиями Страстной недели Христос прибыл в Иерусалим. 

Вход Господень в Иерусалим — это церковное событие, которое отмечается ровно за неделю перед Пасхой. На следующий день после него начинается Страстная неделя, к которой стоит подготовиться морально, ведь в это время категорически запрещено нарушать предписания и правила поста.

Тайный смысл праздника

Вход Господа в город Иерусалим был радостным событием для людей, которые встречали Спасителя и царя иудейского народа. Сам же Иисус Христос понимал, что очень скоро должно произойти что-то важное, ведь он помнил о своей миссии, возложенной на него Богом Отцом.

Смысл этого праздника — не в веселье, а в понимании того, что впереди трудное и важное время — неделя полного воздержания и следования правилам Господним. Тем не менее в этот день, несмотря ни на что, в душе каждого верующего должна присутствовать тихая радость, потому что так желал сам Господь.

Традиции торжества

Вход в Иерусалим — важный день для всех верующих, поэтому желательно следовать рекомендациям церковнослужителей. В этот день все еще действуют три важнейших запрета Великого поста: на употребление животной пищи, на чрезмерное веселье и на негативные эмоции.

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Постящиеся в этот день могут вкушать рыбу, растительное масло и перед трапезой выпить немного вина. Эти послабления очень кстати, но лучше не переедать. Слишком сильно веселиться тоже не стоит. Можно собраться всей семьей за столом и развлечь себя разговорами. Также очень важно не обижаться ни на кого 12 апреля.

В этот день желательно отправиться в церковь, чтобы освятить веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которые бросали под ноги Христу приветствовавшие его люди. Ветки вербы можно использовать как церковный оберег от всякого зла в течение следующего года.

В этот день принято читать благодарственные молитвы, делать добрые дела. Помогайте близким и не отворачивайтесь от тех, кто просит вас о поддержке. Также желательно не увлекаться домашними делами, а как следует отдохнуть, сменить обстановку, забыть о мирских делах и проблемах.

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