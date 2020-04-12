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ТОП три вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году

ТОП три вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
10:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Это день большой радости и добра, к которому обычно готовятся в течение нескольких недель во время поста.

Для каждого истинно верующего человека Пасха является самым важным праздником в году. Есть три важнейшие вещи, которые обязательно нужно сделать на Пасху в 2020 году.

Несомненно, эти три вещи будут связаны не только с основными традициями и обычаями Пасхи и наставлениями церковнослужителей, но и с событиями, которые происходят в мире в последние месяцы. Речь идет о пандемии и карантине, из-за которых может сорваться великое празднество.

Причаститься и исповедаться

Разумеется, проблемы человечества — это результат наших неправильных действий, грехов и негатива. Очищение от греха начинается с себя. Не ищите причин возникшей ситуации в мире, начиная с окружающих.

Перед Пасхой прято ходить в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Но в условиях пандемии Церковь призывает верующих оставаться дома и заменить эти важные таинства усердными молитвами.

Попросить Бога о здравии и помощи

В такое сложное время важно сохранить своё здоровье и здоровье своих родственников. Читайте молитвы о здравии близких в период Страстной недели. Также перед самой Пасхой обязательно поставьте свечку за здравие перед домашним иконостасом.

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Это будет очень важный шаг, ведь никто, кроме Бога, пока не знает точно, когда всё закончится и каким будет окончание пандемии. Заботьтесь о тех, кого вы любите, наставляйте их на путь истинный и не бойтесь отдавать самих себя и свое время на то, чтобы сделать жизнь любимого человека, детей и родителей лучше.

Встретиться с семьей

Настало время увидеться с семьей. Поездки во многих частях нашей страны сейчас строго запрещены, поэтому если вы находитесь далеко друг от друга, то обязательно свяжитесь по видеосвязи. Когда нам тяжело и вокруг происходят такие масштабные события, общение с близкими очень хорошо поддерживает.

Главное, чтобы праздник оставался у нас в душе. Совершайте богоугодные дела и читайте молитву против коронавируса, утвержденную Патриархом Кириллом.

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